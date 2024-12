Progresívne Slovensko je podľa Šimečku pripravené na možnosť predčasných volieb, Hlas je pre nich už pasé

Z opozičnej spolupráce nikoho nevylúčili

Hlas sa pod Šutajom Eštokom zmenil

29.12.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) je pripravené na možnosť predčasných parlamentných volieb. V relácii televízie Ta3 V politike to uviedol predseda hnutia Michal Šimečka Zdôraznil ale, že nevedia kedy, a či vôbec, predčasné voľby budú. Všetko je podľa neho v rukách súčasnej vládnej koalície, pripomenul ale viacero trecích plôch, ktoré v nej sú.Doplnil, že je na koalícii, ako vyrieši napríklad situáciu s poslancom Rudolfom Huliakom Národná koalícia , zvolený za SNS ) a poslancami okolo neho. Predseda PS je presvedčený, že takto sa dlhodobo vládnuť nedá.V súvislosti s úspechmi svojho politického subjektu v tomto roku vyzdvihol napríklad víťazstvo vo voľbách do Európskeho parlamentu a že progresívci začali vyrážať do regiónov najmä tam, kde nemajú silné postavenie.Vzťahy v opozícii a spolupráca sú podľa neho na dobrej úrovni, najmä s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) a stranou Sloboda a Solidarita (SaS) . S hnutím Slovensko Igora Matoviča podľa Šimečkových slov spolupracujú na „prevádzkovej úrovni“.„Nikoho sme z parlamentnej opozičnej spolupráce nevylúčili,“ zdôraznil v súvislosti s možnosťami spolupráce PS a hnutia Slovensko. Šimečka zastáva názor, že hnutie Igora Matoviča sa vyčleňuje aj samo tým, že robí konfrontačnú politiku.Na margo Hlasu , s ktorým po posledných voľbách v roku 2023 diskutovali o vytvorení vlády, poznamenal, že vtedy považoval za povinnosť aspoň to skúsiť. No zdôraznil, že odvtedy sa Hlas, ktorý v tom čase ešte viedol súčasný prezident Peter Pellegrini , zmenil.Podľa šéfa progresívcov sa pod vedením Matúša Šutaja Eštoka (minister vnútra) strana pretvára na „klon strany Smer“. „Preto vravím, že je to už pasé,“ dodal.