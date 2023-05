Progresívne Slovensko kritizuje návrh ústavného zákona o RTVS, hnutie má ambíciu stav napraviť a nastaviť financovanie

Po vzore škandinávskych štátov

16.5.2023 (SITA.sk) - Ústavný zákon o Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) , ktorý prešiel prvým čítaním v Národnej rade (NR) SR , podľa hnutia Progresívne Slovensko (PS) upevní nesprávny spôsob financovania verejnoprávneho vysielateľa.Hnutie má ambíciu v budúcnosti stav napraviť a nastaviť financovanie RTVS po vzore škandinávskych štátov. V tlačovej správe to uviedla členka predsedníctva hnutia PS a expertka na kreatívny priemysel Zora Jaurová.Schváleniu zákona predchádzalo pomerne rýchle zrušenie koncesionárskych poplatkov.„Bez argumentov a bez verejnej diskusie v parlamente SaS prilepila zrušenie koncesií k dani z plynovodu. Zrušili tak základný pilier financovania verejnoprávnych médií, ktorý im zaručuje nezávislosť a de facto ho nahradili financovaním zo štátneho rozpočtu," vysvetľuje Jaurová.Dodala, že prijatie ústavného zákona je úsilím na poslednú chvíľu zlepšiť situáciu, no schválený ústavný zákon podľa nej len upevní ako nevhodnú formu financovania a jej výšku, tak aj zastaralý spôsob existencie a fungovania verejnoprávneho telerozhlasu.„V kontexte informačnej vojny sú nezávislé verejnoprávne médiá mimoriadne dôležité. Pri správnom nastavení môžu byť jedným z mála záchytných bodov v mori neoverených správ a základným nástrojom na udržanie demokracie. Preto musíme zabezpečiť nielen ich dostatočné financovanie, ale tiež zvýšiť transparentnosť a nezávislosť voľby riaditeľa RTVS,” zdôraznila Jaurová. Dodala, že je nutné aj zefektívnenie manažmentu a podpora investigatívnej žurnalistiky v RTVS.Podľa podpredsedu progresívcov a poslanca NR SR Tomáša Valáška navrhovatelia zákona podsúvajú voličstvu, že zrušením koncesionárskych poplatkov ušetrí, čo ale považuje za nezmysel a poukazuje, že verejnoprávny vysielateľ je financovaný z verejných zdrojov, a teda zo spoločných peňazí.„Verejnoprávne média nás budú stáť rovnako ako doteraz, len namiesto toho, aby za ne ľudia platili priamo, bez politického zásahu, pôjdu výdavky cez štátny rozpočet. Politikom dávame nástroj nátlaku, aby im RTVS robila po vôli. To je obrovská chyba bývalej koalície, ktorú oľutujú dvakrát, ak by prišiel k moci Robert Fico. Ale potom už bude neskoro nariekať,” zakončil poslanec.Poslanci NR SR posunuli do druhého čítania novelu ústavného zákona z dielne poslanca Milana Vetráka OĽaNO ), ktorej cieľom je špecifikovať ústavné garancie slobody prejavu a práva na informácie tak, že zahŕňajú aj základnú hodnotu týchto slobôd, ktorou je mediálna pluralita, vrátane duálneho systému vysielania, keďže tvorí trvalý základ mediálnej politiky Slovenska.Novela podľa Vetráka tak špecifikuje ústavnoprávny rámec existencie a financovania médií verejnej služby, predovšetkým RTVS.„Vo vzťahu k RTVS by sa v nadväznosti na zmenu financovania - zrušenie koncesionárskych poplatkov a naviazanie na štátny rozpočet, mali ustanoviť záruky stabilného, predvídateľného a udržateľného financovania z verejných zdrojov, ktoré má spĺňať aj kvantifikovaný rozsah," uviedol Vetrák.Dodal, že jedným zo základných princípov, ako zabezpečiť nezávislé postavenie verejnoprávnych médií, je stabilné, transparentné a predvídateľné financovanie, ktoré nie je závislé od politickej ľubovôle.