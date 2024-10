Progresívne Slovensko má ďalšiu posilu. Vstupuje doň odídenec od Matoviča Viliam Tankó (video)

Cieľavedomý a odhodlaný človek

Prezradil, akým témam sa chce venovať

3.10.2024 (SITA.sk) - Do poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska (PS) vstupuje poslanec Viliam Tankó , ktorý na konci augusta opustil klub hnutia Slovensko Kresťanská únia . Klub PS tak bude mať 33 poslancov."Som nesmierne rád a som veľmi hrdý na to, že PS stále rastie – počtom členov, ale aj v prieskumoch verejnej mienky a každý mesiac je silnejšou alternatívou Smeru. A to je nesmierne dôležité v tejto chvíli, keď vláda Roberta Fica doslova devastuje túto krajinu," povedal predseda PS Michal Šimečka Viliam Tankó je podľa neho cieľavedomý, odhodlaný človek, ktorý v živote musel čeliť mnohým problémom, ktoré zažívajú tisíce ľudí na Slovensku – chudobe, nedostatku príležitosti, ale aj nenávisti voči menšinám a inakosti."Jeho to však nezlomilo, dokázal tie výzvy prekonať a dnes je vzorom pre mnohých. Z poslaneckých lavíc ho poznám ako veľmi slušného, zodpovedného politika, ktorému ležia na srdci témy ako stav športu, rozvoj mládeže, sociálne otázky a rovnosť – to všetko sú témy, ktoré sú aj pre Progresívne Slovensko veľmi dôležité," uviedol Šimečka.Pätnásťnásobný majster Slovenska v boxe a trojnásobný bronzový medailista z majstrovstiev Európy Viliam Tankó sa chce podľa svojich slov venovať najmä ľudsko-právnym témam, športu a sociálnym témam, predovšetkým riešeniu chudoby. Ako nezaradenému poslancovi by sa mu ťažko presadzovali návrhy, preto sa rozhodol posilniť rady najsilnejšej opozičnej strany, ktorá sa týmto témam dlhodobo venuje."Po mojom odchode z bývalého hnutia som svojim voličom aj sebe sľúbil, že nebudem podporovať vládnu koalíciu a za žiadnych okolností nevstúpim do klubu žiadnej vládnej strany. Naďalej som presvedčený, že aktuálnu vládnu koalíciu treba poraziť, lebo sú škodní pre Slovensko, myslia iba na svoj prospech a nie na ľudí, ktorým by mali slúžiť," povedal Tankó.Po roku štvrtej Ficovej vlády možno podľa neho konštatovať, že zo svojich predvolebných sľubov nič nesplnila, ľuďom sa žije ťažko, potraviny aj energie sú drahé, štátny dlh rastie a mladí ľudia odchádzajú do zahraničia.