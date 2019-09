Progresívne Slovensko navrhuje vyhlásiť stav klimatickej núdze

Martin Hojsík, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 16. septembra (TASR) - Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) navrhuje vyhlásiť stav klimatickej núdze. Na pondelkovej tlačovej konferencii v sídle PS to povedal poslanec Európskeho parlamentu a člen predsedníctva Martin Hojsík.vyhlásil. To umožní podľa neho diskutovať o tom, ako sa na klimatickú zmenu pripraviť a ako znížiť emisie skleníkových plynov. Zároveň sa obmedzia diskusie o tom, či zmeny klímy vôbec nastanú.Za dôležité považuje Hojsík tiež zjednotenie politík. Hovorí, že Slovensko sa síce zaväzuje k rôznym klimatickým zmluvám, no zároveň štátna Eximbanka podporuje napríklad tepelné elektrárne spaľujúce odpad z ropy.Podľa člena hnutia Dominika Hatiara je dôležité nájsť rovnováhu medzi ochranou životného prostredia a rozvojom ekonomiky i hospodárskym rastom. Pripomenul, že súčasná mladá generácia je posledná, ktorá môže so zmenou klímy niečo urobiť.Slovensko svoje možnosti podľa PS využíva málo, napríklad len 20 percent emisných príjmov využíva na rozvoj zelenej ekonomiky. Tiež sa nedarí znižovať emisie.Odborníčka na zmenu klímy a spolupracovníčka hnutia Zuzana Hudeková pripomenula, že v rámci balíka opatrení vyhlásenia stavu klimatickej núdze bude nutné upraviť viacero zákonov, noriem a metodík.Vyhlásenie stavu klimatickej núdze má byť aj súčasťou programu hnutia, ktorý predstavia v sobotu (21. 9).