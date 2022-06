Progresívne Slovensko nepodporí Ficove referendum za pád vlády. Premiéra vyzvali, aby odvolal Matoviča z postu ministra

PS volá po Matovičovom odvolaní

Pád Hegerovej vlády

10.6.2022 (Webnoviny.sk) - Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) nepodporí referendum o páde vlády a odmieta akúkoľvek spoluprácu s lídrom opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robertom Ficom Reagoval tak predseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka na oficiálne spustenie petičnej akcie na zber podpisov pod referendum za predčasné voľby.Na petičnom hárku spolupracovala strana Smer-SD spolu so stranou Hlas – sociálna demokracia hnutím Republika . Šimečkovo stanovisko poskytol riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva „S pozvánkou pre nás si Robert Fico nemusí robiť zbytočnú námahu. Progresívne Slovensko sa odmieta akokoľvek spájať s aktivitami Smeru, bez ohľadu na to, či by nová referendová otázka obstála na Ústavnom súde, alebo nie,“ vyhlásil Šimečka s tým, že nezabudli, do akého rozvratu doviedol Fico Slovensko za dvanásť rokov pri moci.Predseda PS tiež pripomenul, že súčasná vláda podporu hnutia stratila. Za riešenie Šimečka považuje odchod bývalého premiéra a súčasného ministra financií SR Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý podľa neho blokuje protiinflačnú pomoc či zvýšenie učiteľských platov. Vyzval preto predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO), aby odvolal Matoviča z postu ministra financií.Strana Smer-SD 10. júna oficiálne spustila petičnú akciu na zber podpisov pod referendum, počas ktorej chce vyzbierať potrebných 350-tisíc podpisov.Následne chce strana požiadať prezidentku Zuzanu Čaputovú o vyhlásenie referenda, ktorého cieľom by bol pád súčasnej vlády a viedla by aj k zmene Ústavy SR.Referendum sa podľa Fica má týkať otázky okamžitého pádu vlády a vyhlásenia predčasných parlamentných volieb. Prvá otázka bude znieť: Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu? V druhej otázke sa strana pýta, či ľudia súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR.