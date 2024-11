Progresívne Slovensko podľa Zory Jaurovej rieši pozíciu podpredsedu parlamentu, tento rok sa to ale asi nevyrieši

10.11.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) rieši pozíciu podpredsedu parlamentu, tento rok sa to ale asi nevyrieši. V relácii Na telo v televízii Markíza to uviedla podpredsedníčka PS a poslankyňa Zora Jaurová Doplnila, že čakajú, ako sa vyrieši situácia s neobsadeným postom predsedu parlamentu.Národná rada (NR) SR je bez predsedu od jari tohto roka, kedy bol jej predseda Peter Pellegrini (vtedy predseda strany Hlas-SD ) zvolený za prezidenta. NR SR vedie jej podpredseda, poverený jej vedením, Peter Žiga (Hlas-SD).Z pozície podpredsedu parlamentu bol pred časom odvolaný predseda najsilnejšieho opozičného subjektu, hnutia PS, Michal Šimečka „Môže to byť ktokoľvek,“ reagovala Jaurová na otázku, či by uvoľnený post podpredsedu NR SR mohla obsadiť žena, prípadne aj ona sama. Poslankyňa dodala, že to nie je otázka dňa.