Progresívne Slovensko predstavilo prvých kandidátov do eurovolieb

Ivan Štefunko, archívna snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) predstavilo prvých kandidátov pre budúcoročné májové voľby do Európskeho parlamentu. Zhodujú sa, že Slovensko môže byť úspešné len v silnej, slobodnej a demokratickej Európe. Úniu chcú užšiu a integrovanejšiu.Lídrom kandidačnej listiny bude podpredseda PS Michal Šimečka, ktorý sa venuje zahraničnej politike, nasledovať budú Zora Jaurová, ktorá sa zaoberá kultúrou, a Martin Hojsík, ktorý sa dlhodobo venuje ochrane životného prostredia.vyhlásil predseda PS Ivan Štefunko s tým, že jeho strana je jediná jasne proeurópska a liberálna strana na Slovensku.uviedol Hojsík.Štefunko poukazuje na dôležitosť eurovolieb.doplnil.Šimečka zdôraznil ambíciu posunúť Slovensko vpred.povedal. Pre Európu je podľa jeho slov dôležité, aby zostala priestorom slobody a demokracie a tiež aby bola globálnou veľmocou, ktorá vie ochrániť svojich občanov. Presadzuje spoločnú európsku bezpečnostnú politiku.Jaurová sa chce venovať európskej identite, ktorá je podľa jej slov v súčasnosti slabá. Zdôrazňuje hodnoty demokracie, ľudských práv či stability.doplnila s tým, že na liberálnych a progresívnych hodnotách chcú progresívci stavať aj kampaň pre eurovoľby.Hojsík poukazuje na potrebu ochrany životného prostredia, na klimatické zmeny, znečistenie ovzdušia a vody, na miznúce lesy. To všetko podľa neho treba riešiť a dá sa to najlepšie spoločne v silnej Európe. Chcel by, aby Slovensko fungovalo v zelenej Európe.avizoval zloženie kandidačnej listiny Hojsík.Progresívci v súvislosti so zahraničnou politikou potvrdili, že sú za globálny pakt OSN o migrácii a odmietajú jeho zneužívanie na populistické účely. Rovnako uviedli, že by hlasovali za aktivovanie článku 7 Lisabonskej zmluvy voči Maďarsku. EÚ podľa progresívcov potrebuje nástroje, ktorými zakročí voči porušovaniu pravidiel.