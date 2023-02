Progresívne Slovensko sa spájať nebude, vraj sa poučilo z chýb a Šimečka povedal, čo je ochotný spraviť (video)

Šimečka je pripravený zložiť mandát

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Predčasné voľby sú lepšie ako agónia

Tri hlavné piliere

1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Progresívne Slovensko (PS) pôjde do volieb samostatne. Povedal to v stredu na tlačovej besede predseda hnutia a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka Ako zdôvodnil, nie je to pre to, že by si mysleli, že sú najlepší, alebo že by sa nechceli vzdať značky a identity, prípadne sa báli spájania. Poukázal na to, že história PS je históriou spájania a spolupráce.„Ja sám som bol jedným z tých, ktorí presadzovali koalíciou PS a Spolu. Lenže potom prišli tie nekončiace a nikam nevedúce predvolebné debaty o spájaní sa so stranou Andreja Kisku a neskončilo sa to dobre ani pre PS, ani pre Slovensko v podobe 200-tisíc prepadnutých hlasov a vlády Igora Matoviča Borisa Kollára ,“ zhodnotil Šimečka. Podľa jeho slov sa v strane poučili z chýb a nechcú ich opakovať.Šimečka povedal, že PS je dnes plnoformátových hnutím, ktoré vie ponúknuť riešenia na všetky kľúčové programy, ktoré občanov Slovenska trápia. Za päť rokov svojej existencie zažili veľké víťazstvá v európskych a prezidentských voľbách, ale aj pády. Ľuďom chcú ponúknuť nádej, že politika sa dá robiť aj inak, ako to videli za posledné tri roky. Priniesť chcú európsku úroveň kvality života, služieb aj politiky.V prípade úspechu vo voľbách je Šimečka pripravený zložiť mandát poslanca aj podpredsedu Európskeho parlamentu. Dodal, že v europarlamente je bežné, že poslanci sú zároveň lídrami svojich strán v národných voľbách.Predčasné voľby sú podľa Šimečku lepšie ako agónia, ktorá bola na Slovensku v ostatnom období, a strana je na ne „maximálne pripravená“. V súčasnosti vedú debatu so zaujímavými osobnosťami, primárne nie aktívnymi politikmi, ktorí by mohli doplniť kandidátku.„Cítim veľmi oprávnenú obavu ľudí, že spôsob vládnutia a predčasné voľby môžu viesť k návratu Roberta Fica, a to skutočne vnímam aj ja ako civilizačné ohrozenie. Urobíme všetko pre to, aby sme tomu zabránili,“ vyhlásil Šimečka.Kľúčovou témou týchto volieb podľa neho bude, či Slovensko zostane európskou demokraciou s príklonom k západu a či sa podarí do konca dotiahnuť spravodlivosť, čo bolo aj témou minulých parlamentných volieb. Obáva sa, že predvolebná kampaň bude špinavá, podlá a plná nenávisti. „My budeme viesť pozitívnu, konštruktívnu kampaň, postavenú na našom programe,“ skonštatoval šéf progresívcov.Program PS bude stáť na troch hlavných pilieroch: nespochybniteľná príslušnosť k Európskej únii NATO , kompetentné a odborné vládnutie a ochrana právneho štátu. Po rokovaní predsedníctva strany povedia, koho si predstavujú ako svojich partnerov.„Veľa naznačili už komunálne a župné voľby, kde sme vyslali jasný signál, kto sú a kto nie sú naši partneri,“ podotkol Šimečka. Progresívci vylučujú spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD a extrémistami a niektorými ďalšími politikmi, ako je napríklad Igor Matovič.Podľa Šimečku je pozitívne, že vznikajú nové projekty ako je Dzurindova Modrá koalícia , pretože férová súťaž medzi demokratickými stranami, ktoré sa v niečom odlišujú, je pre Slovensko dobrá. Zároveň podotkol, že Dzurinda to bude mať pre svoje chyby z minulosti ťažké.