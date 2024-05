Progresívne Slovensko si zvolilo nových podpredsedov a podpredsedníčky, nastali dve zmeny (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.5.2024 (SITA.sk) - Novými podpredsedami a podpredsedníčkami hnutia Progresívne Slovensko sú Zora Jaurová Na tlačovej besede v rámci snemu hnutia v Košiciach to uviedol predseda politického subjektu Michal Šimečka . Ten bol na sneme opätovne zvolený za predsedu, bol jediným kandidátom na tento post.„Je to rozhodnutie snemu,“ okomentoval Šimečka to, že na podpredsedníckych miestach nastali dve zmeny. Podpredsedníčkami dosiaľ boli Irena Biháriová Zdôraznil, že v hnutí nikto „nie je prilepený na stoličke“, poukázal pritom na pomerne časté zmeny v predsedníctve v histórii hnutia. Zdôraznil tiež, že napriek personálnym zmenám ostávajú hodnoty a postoje hnutia rovnaké.