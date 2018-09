Progresívne Slovensko: Stále máme obavy z bezpečnosti v Mochovciach

Snímka chladiarenských veží 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne po ukončení studenej hydroskúšky 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 20. septembra (TASR) - Mimoparlamentná politická strana Progresívne Slovensko (PS) má stále obavy z bezpečnosti dvoch nových jadrových blokov v jadrovej elektrárni Mochovce (EMO34). Uviedol na štvrtkovom brífingu Martin Hojsík, člen predsedníctva PS. Strana okrem iného vychádza zo svedectva Maria Zadru, bývalého talianskeho manažéra, ktorý pracoval na dostavbe EMO34. Slovenské elektrárne (SE) paušálne negatívne vyjadrenia talianskeho manažéra ohľadom EMO34 odmietajú.Mochovce podľa Hojsíka vzbudzujú veľké obavy.povedal Hojsík.konštatoval na brífingu PS cestou telemosta Zadra s tým, že Slovensko nemá veriť oficiálnym dokumentom a záverom.povedal Zadra, ktorý podľa svojich slov pracoval v EMO jeden a pol roka a bol z pracoviska prepustený.Technické problémy boli podľa talianskeho odborníka napríklad so zamedzením úniku rádioaktívnych častíc. Bývalému manažérovi sa nepozdáva technológia a stroje inštalované v Mochovciach, ktoré majú zamedziť úniku rádioaktivity. Technológia je podľa neho zastaraná a stroje staré. Poškodené mali byť podľa talianskeho inžiniera aj príslušné káble. Ich oprava sa podľa Zadru nevykonala podľa správnosti, ani ventily na nových blokoch nie sú podľa neho kvalitné.SE všeobecné obvinenia talianskeho manažéra odmietajú, pretože "povedal veľa poloprávd". Časť informácií podľa SE už manažéri stavby EMO, ako aj ÚJD SR v minulosti detailne preverovali a zistené nedostatky riešili. Podľa generálneho riaditeľa SE Branislava Strýčka "bezpečnosť je na prvom mieste". Strýček zároveň pripomenul, že sa koncom septembra zúčastnia členovia hospodárskeho výboru Národnej rady SR na kontrolnom dni v EMO34.podčiarkli predstavitelia SE na brífingu na otázku, či zo strany Zadru nemôže ísť o pomstu pre jeho prepustenie z EMO.povedal Peter Andraško, riaditeľ manažmentu stavby EMO34, ktorý podľa svojich slov pracuje v SE vyše 30 rokov a zúčastnil sa aj na spúšťaní 1. a 2. bloku EMO. Kontrolná misia WANO sa podľa Andrašku zúčastní previerky pred spustením 3. boku EMO.podčiarkol význam bezpečnosti EMO Andraško. Zadra podľa Andrašku verejne hovoril aj o oblastiach a častiach systémov jadrovej elektrárne, s ktorými nepracoval a nemal o ich fungovaní hlbšie informácie.Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR v stanovisku potvrdil, že už od decembra 2017 komunikoval priamo s osobou, skrývajúcou sa za falošným profilom "Simonetta Tokareva" na sociálnej sieti LinkedIn a následne aj s Mariom Zadrom, ktorý bol s uvedeným profilom spojený, a preveroval všetky ich podnety. Preskúmaním bolo zistené, že väčšina z problémov, na ktoré upozornil profil "Simonetta Tokareva", ako aj Zadra vo svojom ďalšom profile a vo vyhláseniach pre tlač, bolo už predtým zo strany ÚJD SR, ako aj SE, a. s., identifikované a riešené.ÚJD zdôraznil, že po priamom rokovaní so Zadrom detailne preveruje jeho ďalšie podnety, hoci nie so všetkými technickými expertízami prezentovanými Zadrom sa ÚJD SR stotožňuje.avizoval úrad.Horeuvedené podľa úradu však neznamená, že ÚJD SR nezaznamenal na stavbe žiadne problémy. Pri projekte takýchto rozmerov sa s určitými nedostatkami musí rátať. V procese výstavby je však dôležité, aby nedostatky a nezhody boli identifikované a ich odstraňovanie dôsledne kontrolované. ÚJD SR prostredníctvom svojich inšpektorov jadrovej bezpečnosti, ako aj externej technickej podpory dohliada, aby stavba pred vstupom do ďalšieho štádia, ktorým je príprava na uvádzanie zariadenia do prevádzky, spĺňala všetky požiadavky na bezpečnú prevádzku, definované projektovou dokumentáciou.ubezpečil ÚJD SR.