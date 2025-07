Progresívne Slovensko taktiež žiada vládu vyhlásiť mimoriadnu situáciu v Prešovskom kraji

Na bezodkladné vyhlásenie mimoriadnej situácie na úrovni kraja v utorok vyzvalo vládu aj mimoparlamentné hnutie



Na bezodkladné vyhlásenie mimoriadnej situácie na úrovni kraja v utorok vyzvalo vládu aj mimoparlamentné hnutie Demokrati , ktorého je Oľha podpredsedom. Tí zároveň žiadajú, aby boli na odstraňovanie škôd uvoľnené prostriedky z rezervy predsedu vlády.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.7.2025 (SITA.sk) - Aj Progresívne Slovensko žiada vládu, aby urýchlene vyhovela požiadavke primátora Prešova Františka Oľhu vyhlásiť mimoriadnu situáciu v kraji po pondelkovej búrkovej smršti a zapojila ozbrojené sily.Uvádza sa to v reakciu podpredsedu strany Martina Dubéciho , podľa ktorého je to, že primátor doposiaľ od vlády nedostal adekvátnu odpoveď, hrubou nezodpovednosťou. Búrková smršť, ktorá sa v pondelok prehnala východným Slovenskom podľa Dubéciho zasiahla najviac Prešov, kde škody rátajú v miliónoch.„Mesto stále nestihlo odpratať následky, no už čelí varovaniam pred ďalším extrémnym počasím," pripomenul. Poukázal aj na Gelnicu, kde búrka trhala strechy, poškodila materské školy a spôsobila problémy s elektrickým vedením. V Košiciach popadané stromy zablokovali cesty.„V situáciách, ako je táto, nesmie pomoc od štátu meškať a mala by prísť čo najskôr. Preto aj my žiadame vládu, aby urýchlene požiadavke primátora Oľhu vyhovela," poznamenal podpredseda PS.