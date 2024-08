Progresívne Slovensko tlačí na ministra Suska, žiada zverejniť dovolanie v prospech exprokurátora Kováčika

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) začiatkom augusta tohto roku podal dovolanie vo veci odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a zároveň rozhodol o prerušení výkonu rozsudku Najvyššieho súdu SR , ktorý kováčikovi uložil trest osem rokov väzenia. Ako informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Barbora Škulová, minister tak reagoval na doručený podnet obhajcu odsúdeného, ktorý vyhodnotil ako opodstatnený.„Podľa jeho názoru boli pri zisťovaní skutkového stavu závažným spôsobom porušené ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť objasnenie veci, respektíve právoplatné rozhodnutie vychádza zo skutkového stavu, ktorý bol na základe vykonaných dôkazov v podstatných okolnostiach nesprávne zistený, čo mohlo mať za následok porušenie práva na spravodlivé súdne konanie,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že dovolanie, ako aj prerušenie či odloženie výkonu rozhodnutia sú štandardné inštitúty nášho právneho poriadku, ktoré sa opakovane využívajú v doterajšej rozhodovacej činnosti rezortu spravodlivosti.Kováčika uznal Najvyšší súd (NS) SR 24. mája 2022 za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby. Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur. Špecializovaný trestný súd pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia a tiež trest prepadnutia majetku. NS SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.