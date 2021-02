Progresívne Slovensko vyzýva ministra M. Krajčího na odstúpenie

Mimoparlamentné Progresívne Slovensko vyzýva ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), aby zo svojho postu odstúpil. Zdôvodňuje to zlyhaním pri ochrane životov, chaosom so štatistikami okolo nového koronavírusu v rezorte zdravotníctva a snahou o obmedzenie interrupcií.





"Slovensko sa ocitlo na prvom mieste v počte úmrtí na milión obyvateľov na svete. Je to smutná vizitka pôsobenia ministra zdravotníctva, ktorý totálne nezvláda svoju úlohu chrániť to najdôležitejšie - životy a zdravie ľudí. Je evidentne unavený a bezradný, čo si v tejto situácii nemôžeme dovoliť. Preto ho vyzývame na okamžité odstúpenie z funkcie," vyhlásila predsedníčka strany Irena Bihariová.Zároveň premiéra Igora Matoviča (OĽANO) vyzvala, aby prestal "písať statusy na sociálne siete" a urýchlene našiel takú osobu, ktorá sa je schopná naplno sústrediť na výkon funkcie ministra.Rovnako aj podpredseda progresívcov Michal Šimečka mieni, že minister, ktorého krajina sa ocitne na vrchole rebríčka v počte obetí, by mal automaticky opustiť svoj post. Podľa jeho názoru tým vláda dá priestor na nový začiatok a môže sa pokúsiť obnoviť dôveru občanov v opatrenia.Bihariová kritizuje aj rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR nepreplácať ženám nad 40 rokov interrupcie zo zdravotného poistenia. "V praxi to znamená, že mnohé zo žien, najmä tie z nízkopríjmových skupín, budú mať problém nájsť financie na interrupciu," dodala s dôvetkom, že všetkým ženám v hmotnej núdzi by sa mali preplatiť interrupcie automaticky.