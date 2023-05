Progresívne Slovensko zdôrazňuje potrebu dekriminalizácie marihuany, drakonické tresty nie sú efektívne ani spravodlivé

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.5.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko chce usilovať o systémovú zmenu a dekriminalizáciu marihuany.Zdôraznilo to v súvislosti s verdiktom Okresného súdu v Trnave , ktorý odsúdil obžalovaného Josefa Šipoša na 15 rokov väzenia a prepadnutie majetku, konkrétne rodinného domu, za pestovanie marihuany, ktorú používal na výrobu mastičiek. V praxi to podľa PS znamená, že jeho rodičia a syn prídu o strechu nad hlavou.„Všetci cítime, že nie je spravodlivé, aby človek dostal za pár marihuanových cigariet vyšší trest, ako vrah, mafián či skorumpovaný sudca. Aby človek za výrobu liečivých mastičiek prišiel o dom, o rodinu a o desiatky rokov života," skonštatoval podpredseda PS Martin Hojsík V civilizovaných krajinách podľa neho už dávno pochopili, že drakonické tresty aj pre užívateľov marihuany alebo výrobcov mastičiek nie sú efektívnym ani spravodlivým nástrojom protidrogovej politiky. „Na Slovensku však na trestanie ľudí za užívanie marihuany úplne zbytočne míňame zdroje, ktoré by sme vedeli použiť na prevenciu a pomoc," dodal.