Projekt Čerstvé hlavičky je späť! Do škôl prinesie ďalšiu nádielku ovocia a zeleniny

24.6.2020 (Webnoviny.sk) -Ovocie a zelenina sú vďaka vitamínom nesmierne dôležitou súčasťou detského jedálnička, máloktoré deti ich však konzumujú dostatok. Kaufland preto po úspešnom pilotnom ročníku znovu vyzval základné školy, aby sa zapojili do projektu Čerstvé hlavičky. Cieľom je viesť školákov k tomu, aby ovocie a zeleninu desiatovali pravidelne a radi. "Konzumácia ovocia a zeleniny v dopoludňajších hodinách dodá školákom dostatok energie na celý deň a pomôže im lepšie sa sústrediť na hodinách," vysvetľuje Lucia Dimunová, prednostka Ústavu ošetrovateľstva na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.Do prvého ročníka projektu bolo zapojených 62 škôl s takmer 23-tisíc žiakmi, ktorým týždenne Kaufland odovzdáva viac ako 4,5 tony čerstvého ovocia či zeleniny. "V rámci projektu Čerstvé hlavičky hľadáme partnerskú školu pre 67 predajní po celom Slovensku. Veríme, že vďaka nemu uľahčíme aspoň jeden deň rodičom odpoveď na otázku, aké ovocie či zeleninu pribaliť svojmu školákovi na desiatu. Veď pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny prispieva k zdravým stravovacím návykom," dodáva hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová.Riaditeľky a riaditelia škôl zapojených do prvého ročníka vnímajú projekt veľmi pozitívne. "Za najväčší benefit projektu Čerstvé hlavičky považujem to, že si deti zvykajú aj na chute plodov, ktoré doposiaľ nepoznali alebo neochutnali," pochvaľuje si riaditeľka prešovskej partnerskej školy Ľubica Kohániová. Mnohí vďaka Kauflandu úplne po prvý raz vyskúšali hurmikaki, kivi či dokonca surový kaleráb. Riaditeľka ZŠ v Odoríne Adriana Puškášová si zasa všimla, že jej žiaci si vďaka tomuto projektu začali na desiate nosiť viac ovocia a zeleniny. Vplyv na stravovacie návyky teší aj rodičov, ktorým projekt pomáha vzdelávať ich potomkov o dôležitosti čerstvého ovocia a zeleniny v jedálničku.Do druhého ročníka sa zaregistrovalo 189 základných škôl. Hlasovanie prebieha na webstránke www.cerstvehlavicky.sk od 24. júna až do 29. júla 2020 prostredníctvom registrácie pokladničného bloku z nákupu v ktorejkoľvek predajni Kauflandu. Jeden zaregistrovaný pokladničný blok vystavený v období od 24. júna do 29. júla predstavuje jeden hlas. O tom, ktoré školy získajú na nasledujúci školský rok ovocie a zeleninu, tak rozhodnú priamo zákazníci.Informačný servis