Projekt Dobrá linka pomôže mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) – Inkluzívny projekt Dobrá linka bude slúžiť ako internetová psychologická linka dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Počas medzinárodnej vedeckej konferencie v priestoroch Fakulty psychológie na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave ju v stredu predstavil autor projektu Marek Madro z občianskeho združenia IPčko. Linka bude spustená od štvrtka 22. novembra.priblížil Madro. Projekt reaguje na výsledky prieskumu duševného zdravia mladých ľudí v EÚ a na Slovensku. Online psychologická poradňa Dobrá linka reaguje na potreby mladých ľudí s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia, ktorí by radi vyhľadali pomoc psychológa, no často im v tom bránia komunikačné, informačné, sociálne či fyzické bariéry.Podľa Madra má projekt za cieľ tieto bariéry preklenúť tým, že mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením poskytne bezpečný online priestor, kde budú prichádzať, aby našli bezplatnú psychologickú podporu, pochopenie a pomoc u odborne vyškolených poradcov, psychológov a sociálnych pracovníkov. Ako Madro doplnil, mládež bude môcť využiť online chat, emailovú komunikáciu, neskôr pribudne aj možnosť video hovorov.Podľa profesorky Evy Gajdošovej z Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy je potrebné projekt podporiť, pretože mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením sa oveľa častejšie môžu ocitnúť v zložitej, pre nich nezvládnuteľnej situácii. Ako uviedla, o týchto problémoch sa takíto ľudia boja hovoriť, niektorí dokonca zvažujú ukončiť svoj život.Služba bude dostupná na webovej stránke www.dobralinka.sk každý pracovný deň od 15.00 do 20.00 h. Vznik projektu bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.