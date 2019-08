Projekt električkovej zastávky pod Manderlákom Bratislava pozastavila

V pozadí Manderlák, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 12. augusta (TASR) – Projekt vybudovania novej električkovej zastávky medzi Námestím SNP a východom z Laurinskej ulice v Bratislave, pri výškovej budove Manderlák, súčasne vedenie hlavného mesta pozastavilo. Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla. Mesto pritom ešte v roku 2016 avizovalo, že táto zastávka by mala pribudnúť už v priebehu jari 2017.Magistrát svoje rozhodnutie zdôvodňuje projektom budúceho riešenia Kamenného námestia a aj riešenia obsluhy novovznikajúcej štvrte na Mlynských Nivách. "vysvetlil hovorca.Projekt zastávky pod Manderlákom bol ohlásený v roku 2014. V roku 2016 bolo vypracované zadanie štúdie pre predmetnú zastávku. Mesto v roku 2016 avizovalo, že zastávka by mala pod Manderlákom pribudnúť už v priebehu jari 2017. Doteraz sa tak nestalo. Do vybudovania zastávky však chcel magistrát čo najskôr zabezpečiť pre cestujúcich prestupovanie, a preto zriadil dve dočasné zastávky, a to na Námestí SNP pred Starou tržnicou a vedľa súčasnej zastávky električky na Kamennom námestí. Dočasne sa tak zabezpečil prestupový uzol pre linky električiek z Hlavnej stanice a z Rače v nadväznosti na novovybudovanú električkovú trať v Petržalke.Vo februári 2018 mesto TASR informovalo, že vybudovanie zastávky závisí od získania súhlasných stanovísk dotknutých orgánov, najmä krajského dopravného inšpektorátu a vydania stavebného povolenia. Na jar 2018 avizovalo mesto realizáciu dopravného prieskumu, predloženie prepracovanej dokumentácie na dopravný inšpektorát, získanie od neho súhlasné stanovisko a dokončenie tak dokumentácie pre územné rozhodnutie.Nová električková zastávka mala byťa mať 34 metrov ako na Floriánskom námestí. Jej vybudovanie malo stáť zhruba 200.000 eur. Mesto tak chcelo uľahčiť cestujúcim MHD cestovanie a dať viac možností na prestup na električky. Štandardne sa podľa samosprávy totiž električkové zastávky budujú približne každých 400 metrov.