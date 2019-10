Projekt meny Facebooku je ohrozený, partneri prehodnocujú svoju účasť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. októbra (TASR) - Ostrá kritika plánovanej digitálnej meny Facebooku (libra) spôsobila, že niektorí veľkí partneri zvažujú, či sa majú zapojiť do projektu, uviedli americké médiá.Prevádzkovateľov platobných kariet Visa a Mastercard rovnako ako ďalších finančných partnerov vystrašil odpor politikov v USA a Európe, uviedol denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou. Podľa WSJ Facebook pri niektorých firmách zapojených do projektu nepochodil so žiadosťou o verejnú podporu libry.Aj prevádzkovatelia platobných služieb PayPal a Stripe začínajú podľa agentúry Bloomberg váhať, uviedla agentúra Bloomberg. Dôvodom majú byť potenciálne regulačné problémy.Facebook sa snaží rozptýliť obavy politikov a regulačných úradov, že libra by mohla zasahovať do kompetencií centrálnych bánk. Ako uviedol manažér Facebooku David Marcus, ktorý má na starosti vývoj libry, nešlo by o emisiu nových peňazí, čo zostane v kompetencii suverénnych štátov.Libra by mala byť podľa doterajších plánov zaistená košom stabilných mien a štátnych dlhopisov. Ak by si niekto kúpil libru prostredníctvom nejakej tradičnej meny, tieto peniaze by priamo išli do tohto fondu. Libra by fungovala ako systém pre rýchle medzinárodné transakcie. Politici a regulačné úrady sa obávajú, že vzhľadom na enormne vysoký počet užívateľov Facebooku by libra narušila existujúce peňažné trhy.