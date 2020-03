Projekt Modrá kniha. Odhaľ lož, zisti pravdu!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2020 (Webnoviny.sk) - Blízke stretnutia, terminus technicus, ktorý označuje kontakt ľudí s neznámymi alebo neidentifikovateľnými lietajúcimi objektami, bežne známymi pod anglickou skratkou UFO. Viete, že tento termín zaviedol vedec českého pôvodu? A čo vyplýva z odtajnených dokumentov, ktoré takého stretnutia skúmali?Spomínaným vedcom bol Joseph Allen Hynek; na základe jeho klasifikácie bol v roku 1977 natočený Stevenom Spielbergom známy sci-fi film Blízke stretnutia tretieho druhu. A práve Hynek je hlavnou postavou seriálu s názvom Projekt Modrá kniha, ktorý kombinuje skutočnosti zistené z odtajnených dokumentov projektu amerického letectva s hviezdnym hereckým obsadením v podaní Aidana Gillena, Michaela Malarkeyho alebo Ksenii Solo. Ponorte sa s nimi spoločne do záhadných 50. rokov!Už v marci odštartuje druhá séria tohoto seriálu, ktorej prvé dve epizódy sa týkajú svetoznámeho Roswellského prípadu, pri ktorom sa armáda USA pokúšala utajiť údajný pád mimozemského lietajúceho objektu. Mesto Roswell v Novom Mexiku je dodnes Mekkou záhadologov, ktorí oficiálnej verzii amerického letectva o páde meteorologického balóna neveria. Roswellský incident sa stal námetom pre niekoľko filmov a aj pre pieseň Roswell 47 od švédskej death-metalovej skupiny Hypocrisy , ktorá je tak populárna, že ju skupina nesmie vynechať na žiadnom koncerte. To len nasvedčuje, akú senzáciu dokážu vyvolať nejasnosti ohľadnom UFO.Počuli ste o Area 51? Ide o označenie púštnej vojenskej oblasti v americkom štáte Nevada, o ktorom toho dodnes príliš veľa nevieme. Ani táto oblasť sa nevyhla podivným udalostiam, ktoré sa objavili v druhej sérii seriálu Projektu Modrá kniha. Astrofyzik J. Allen Hynek spoločne s kapitánom Michaelom Quinnom tu vyšetrujú prípad údajne uneseného vojaka a zisťujú, že existujú mnohé dobré dôvody k tomu, aby si Oblasť 51 niektoré svoje tajomstvá nechala pre seba.Ďalšia epizóda seriálu sa zameria na udalosť z Hopkinsville, v ktorej sú hrdinovia seriálu zatiahnutí do supertajného projektu CIA s názvom MK Ultra. Ponoria sa do vyšetrovania údajného mimozemského útoku na dom v dedinskej oblasti štátu Kentucky. Ten mal byť podľa CIA počiatkom omnoho rozsiahlejšej invázie. Ufológovia považujú tento prípad za jeden z najlepšie zdokumentovaných prípadov v histórii UFO incidentov, zatiaľ čo skeptici hovoria, že správy boli spôsobené "účinkom vzrušenia" a chybnou identifikáciou prírodných javov, akými sú meteory a sovy. Oficiálna správa reálneho vyšetrovania Projektu Modrá kniha uzavrela celú záležitosť v Hopskinsville ako hoax.Ani v druhej sérii seriálu Projektu Modrá kniha nechýba riadna dávka napätia. Tú prinášajú nielen jednotlivé prípady, ale do tuhého ide najmä v momente, keď zmizne samotný hlavný hrdina seriálu, profesor Hynek. Jeho kolega Quinn v spolupráci so CIA sa ho budú snažiť vypátrať. To či je tento príbeh založený na skutočných udalostiach alebo na bujnej fantázii filmárov zostáva už len na divákoch.Seriál Projekt Modrá kniha je nielen pre všetkých milovníkov UFO, ale aj pre tých, ktorí majú radi seriály, po ktorých vám ešte dlho pracujú myšlienky a nevadia sa dočkať ďalších dielov. Druhá séria populárneho seriáluodštartuje na televíznej stanici Epic Drama Informačný servis