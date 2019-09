Projekt #NEZDIELAM chce upozorniť na nástrahy fenoménu sharenting

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. septembra (TASR) – Šíriť osvetu v problematike zdieľania informácií o deťoch na internet je cieľom nového projektu #NEZDIELAM. Jeho autori pripomínajú, že v súčasnosti dospieva generácia detí, ktorých celý život je zachytený na sociálnych sieťach ich rodičov často bez toho, aby vedeli, čo o nich zdieľa. Ide o novodobý fenomén nazývanýAutori by chceli vďaka projektu spustiť celospoločenskú diskusiu o problematike a jeho prostredníctvom sa snažiť pravidelne poskytovať ďalšie informácie formou webovej stránky, na sociálnych sieťach či vo vlastnom podcaste. Podľa spoluautora projektu Adama Bačkora z komunikačnej agentúry get like by chceli inšpirovať rodičov, aby sa o zámere zdieľať niečo súkromné predtým porozprávali so svojimi deťmi.upozorňuje Peter Šimo, advokát z advokátskej kancelárie CMS.Často sa na sociálnych sieťach vyskytnú fotografie, videá či informácie, ktoré môžu v budúcnosti negatívnym spôsobom ovplyvniť vývoj dieťaťa a jeho spoločenský status. Môžu to byť napríklad fotografie, ktoré v budúcnosti bude dieťa vnímať ako zahanbujúce.Ambasádorkou projektu je influencerka Katarína Jakeš. Okrem nej sa do projektu zapojila napríklad aj ďalšie známe matky ako Kristína Tormová, Diana Hagerová alebo Natália Hatalová.