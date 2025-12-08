Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

08. decembra 2025

Projekt NITC (outlet Voderady) prejde nekompromisnou kontrolou, Drucker trvá na transparentnosti a faktoch


Tagy: Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR One fashion outlet Voderady Plán obnovy Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku

Minister školstva Tomáš Drucker, poverený riadením Úradu podpredsedu vlády (ÚPPV) SR ...



Zdieľať
67e9145fc7781246924103 676x451 8.12.2025 (SITA.sk) - Minister školstva Tomáš Drucker, poverený riadením Úradu podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku zaručil, že všetky procesy týkajúce sa inovačných výziev a projektu Národného inovačného a technologického centra (NITC) prejdú dôslednou a nekompromisnou kontrolou.


Deklaroval to vo svojom stanovisku, ktoré zaslal odbor komunikácie ÚPVV SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Drucker sa v pondelok zúčastnil rokovania Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, kde jasne a otvorene prezentoval postoj úradu k týmto záležitostiam.

Rozhodnutia budem prijímať výlučne na základe faktov, výsledkov preverovania a v súlade so zákonom, nie pod politickým tlakom ani na základe dojmov. Verejnosti aj médiám poskytnem úplné, presné a zrozumiteľné informácie. Budem tak robiť otvorene a transparentne, bez skratiek či zamlčaní," prízvukoval. Dodal, že ochrana verejných financií a záujmov Slovenskej republiky je a zostáva jeho jednoznačnou prioritou.


NITC vzniká v priestoroch bývalého obchodného centra vo Voderadoch. Opozícia hovorí o netransparentnom nákupe, outletu Voderady, ktorý bol odkúpený štátom za 17 miliónov eur. Areál zbankrotovaného prvého slovenského outletového centra v okrese Trnava získalo NITC, ktoré má vykonávať aktivity, ktoré budú podporovať zvyšovanie výkonnosti a digitálnej konkurencieschopnosti SR. Podľa odvolaného podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca by sa malo centrum otvoriť na jar budúceho roku. Areál sa pritom opakovane nedarilo predať ani za nižšie sumy.
 



Zdroj: SITA.sk - Projekt NITC prejde nekompromisnou kontrolou, Drucker trvá na transparentnosti a faktoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR One fashion outlet Voderady Plán obnovy Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Kráľovskom Chlmci bude nová krytá plaváreň, zástupcovia mesta a kraja poklepali základný kameň
<< predchádzajúci článok
Senec sa čoskoro ponorí do vianočnej atmosféry, na trhoch nebude chýbať drevený betlehem ani klzisko

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 