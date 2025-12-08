|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. decembra 2025
Projekt NITC (outlet Voderady) prejde nekompromisnou kontrolou, Drucker trvá na transparentnosti a faktoch
Tagy: Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR One fashion outlet Voderady Plán obnovy Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku
Minister školstva Tomáš Drucker, poverený riadením Úradu podpredsedu vlády (ÚPPV) SR ...
Zdieľať
8.12.2025 (SITA.sk) - Minister školstva Tomáš Drucker, poverený riadením Úradu podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku zaručil, že všetky procesy týkajúce sa inovačných výziev a projektu Národného inovačného a technologického centra (NITC) prejdú dôslednou a nekompromisnou kontrolou.
Deklaroval to vo svojom stanovisku, ktoré zaslal odbor komunikácie ÚPVV SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Drucker sa v pondelok zúčastnil rokovania Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, kde jasne a otvorene prezentoval postoj úradu k týmto záležitostiam.
„Rozhodnutia budem prijímať výlučne na základe faktov, výsledkov preverovania a v súlade so zákonom, nie pod politickým tlakom ani na základe dojmov. Verejnosti aj médiám poskytnem úplné, presné a zrozumiteľné informácie. Budem tak robiť otvorene a transparentne, bez skratiek či zamlčaní," prízvukoval. Dodal, že ochrana verejných financií a záujmov Slovenskej republiky je a zostáva jeho jednoznačnou prioritou.
NITC vzniká v priestoroch bývalého obchodného centra vo Voderadoch. Opozícia hovorí o netransparentnom nákupe, outletu Voderady, ktorý bol odkúpený štátom za 17 miliónov eur. Areál zbankrotovaného prvého slovenského outletového centra v okrese Trnava získalo NITC, ktoré má vykonávať aktivity, ktoré budú podporovať zvyšovanie výkonnosti a digitálnej konkurencieschopnosti SR. Podľa odvolaného podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca by sa malo centrum otvoriť na jar budúceho roku. Areál sa pritom opakovane nedarilo predať ani za nižšie sumy.
Zdroj: SITA.sk - Projekt NITC prejde nekompromisnou kontrolou, Drucker trvá na transparentnosti a faktoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Deklaroval to vo svojom stanovisku, ktoré zaslal odbor komunikácie ÚPVV SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Drucker sa v pondelok zúčastnil rokovania Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, kde jasne a otvorene prezentoval postoj úradu k týmto záležitostiam.
„Rozhodnutia budem prijímať výlučne na základe faktov, výsledkov preverovania a v súlade so zákonom, nie pod politickým tlakom ani na základe dojmov. Verejnosti aj médiám poskytnem úplné, presné a zrozumiteľné informácie. Budem tak robiť otvorene a transparentne, bez skratiek či zamlčaní," prízvukoval. Dodal, že ochrana verejných financií a záujmov Slovenskej republiky je a zostáva jeho jednoznačnou prioritou.
NITC vzniká v priestoroch bývalého obchodného centra vo Voderadoch. Opozícia hovorí o netransparentnom nákupe, outletu Voderady, ktorý bol odkúpený štátom za 17 miliónov eur. Areál zbankrotovaného prvého slovenského outletového centra v okrese Trnava získalo NITC, ktoré má vykonávať aktivity, ktoré budú podporovať zvyšovanie výkonnosti a digitálnej konkurencieschopnosti SR. Podľa odvolaného podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca by sa malo centrum otvoriť na jar budúceho roku. Areál sa pritom opakovane nedarilo predať ani za nižšie sumy.
Zdroj: SITA.sk - Projekt NITC prejde nekompromisnou kontrolou, Drucker trvá na transparentnosti a faktoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR One fashion outlet Voderady Plán obnovy Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V Kráľovskom Chlmci bude nová krytá plaváreň, zástupcovia mesta a kraja poklepali základný kameň
V Kráľovskom Chlmci bude nová krytá plaváreň, zástupcovia mesta a kraja poklepali základný kameň
<< predchádzajúci článok
Senec sa čoskoro ponorí do vianočnej atmosféry, na trhoch nebude chýbať drevený betlehem ani klzisko
Senec sa čoskoro ponorí do vianočnej atmosféry, na trhoch nebude chýbať drevený betlehem ani klzisko