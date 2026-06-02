Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Projekt obnovy historickej budovy SND má byť hotový do mája 2028
Zhotoviteľ vzišiel z verejného obstarávania, ktoré SND vyhlásilo ešte v novembri 2025, hodnotiacim kritériom v ňom bola cena.
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu historickej budovy Slovenského národného divadla (SND) má byť hotová najneskôr do mája 2028. Vyplýva to zo zmluvy o dielo medzi SND a zhotoviteľom v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Náklady na celý predmet zákazky sú vo výške 4.141.410 eur s DPH (3.367.000 eur bez DPH).
Zmluvný zhotoviteľ, žilinská spoločnosť Proma, sa zaväzuje okrem samotnej projektovej dokumentácie zrealizovať priebežne aj doplnenie architektonicko-historického výskumu, komplexný prieskum biotického poškodenia dreva krovov, aktualizáciu prieskumu zavlhnutia objektu i kontrolné merania pohybu základov. Bude mať tiež na starosti inžiniersku činnosť a autorský dozor počas samotnej stavby.
Zhotoviteľ vzišiel z verejného obstarávania, ktoré SND vyhlásilo ešte v novembri 2025, hodnotiacim kritériom v ňom bola cena. Premet zákazky sa bude financovať postupne, podľa dohodnutých termínov plnenia jednotlivých častí zákazky.
Historickú budovu SND na Hviezdoslavovom námestí otvorili v roku 1886, postavená bola podľa architektov Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Sídlom SND je od roku 1920. Posledná zásadná rekonštrukcia sa uskutočnila pred vyše polstoročím, v roku 1972. Budovu uzatvorili v máji 2021 z dôvodu jej havarijného technického stavu, ktorý znemožňoval bezpečnú divadelnú prevádzku. Už skôr sa začali snahy o prípravu rekonštrukcie.
