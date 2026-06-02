Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Xénia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

02. júna 2026

Projekt obnovy historickej budovy SND má byť hotový do mája 2028



Zhotoviteľ vzišiel z verejného obstarávania, ktoré SND vyhlásilo ešte v novembri 2025, hodnotiacim kritériom v ňom bola cena.



Zdieľať
Projekt obnovy historickej budovy SND má byť hotový do mája 2028

Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu historickej budovy Slovenského národného divadla (SND) má byť hotová najneskôr do mája 2028. Vyplýva to zo zmluvy o dielo medzi SND a zhotoviteľom v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Náklady na celý predmet zákazky sú vo výške 4.141.410 eur s DPH (3.367.000 eur bez DPH).


Zmluvný zhotoviteľ, žilinská spoločnosť Proma, sa zaväzuje okrem samotnej projektovej dokumentácie zrealizovať priebežne aj doplnenie architektonicko-historického výskumu, komplexný prieskum biotického poškodenia dreva krovov, aktualizáciu prieskumu zavlhnutia objektu i kontrolné merania pohybu základov. Bude mať tiež na starosti inžiniersku činnosť a autorský dozor počas samotnej stavby.

Zhotoviteľ vzišiel z verejného obstarávania, ktoré SND vyhlásilo ešte v novembri 2025, hodnotiacim kritériom v ňom bola cena. Premet zákazky sa bude financovať postupne, podľa dohodnutých termínov plnenia jednotlivých častí zákazky.

Historickú budovu SND na Hviezdoslavovom námestí otvorili v roku 1886, postavená bola podľa architektov Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Sídlom SND je od roku 1920. Posledná zásadná rekonštrukcia sa uskutočnila pred vyše polstoročím, v roku 1972. Budovu uzatvorili v máji 2021 z dôvodu jej havarijného technického stavu, ktorý znemožňoval bezpečnú divadelnú prevádzku. Už skôr sa začali snahy o prípravu rekonštrukcie.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Malí umelci, veľké príbehy - Premeňte detské kresby na animované príbehy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 