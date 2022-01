Projekt obnovy hradov by mal byť podľa SaS rozšírený o kostoly a kláštory, zapája nezamestnaných

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Projekt obnovy hradov by mal byť podľa koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) rozšírený aj o kostoly či kláštory. Hovorca strany Ondrej Šprlák v tlačovej správe dodal, že pokračovanie projektov obnovy hradov s pomocou nezamestnaných považujú za správny krok.Člen výboru Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a médiá Roman Foltin (SaS) vysvetlil, že projekt obnovy hradov by mal byť rozšírený aj o kostoly či kláštory nielen s cieľom záchrany a sprístupnenia kultúrneho dedičstva, ale aj ako impulz pre rozvoj miestnych komunít, služieb cestovného ruchu a zamestnanosti v regiónoch. „Dúfam, že ministerstvo kultúry nájde viac finančných zdrojov, ktoré budú z dlhodobého hľadiska myslieť na naše kultúrne dedičstvo. To by mala byť pre nás jedna z priorít,“ uzavrel poslanec NR SR.Ministerka kultúry SR Natália Milanová o pokračovaní národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“, ktorý dovtedy fungoval pod vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, informovala koncom apríla 2021. Vtedy sa na podporu vyčlenila suma jeden milión eur. Následne ministerstvo diskutovalo o fungovaní projektu v najbližších rokoch 2022 a 2023.