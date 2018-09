Projekt Od srdca k srdcu má zachytiť riziko atriálnej fibrilácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Atriálna fibrilácia, teda chvenie predsiení srdca, je podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa najčastejšou poruchou srdcového rytmu a tiež hlavný rizikový faktor pre vznik cievnej mozgovej príhody. Jej včasné zistenie a liečba by mali pomôcť znížiť riziko infarktu a mozgovej porážky až o 68 percent.Zachytiť prípady hypertenzie a prípadné riziko atriálnej fibrilácie je hlavným cieľom projektu Od srdca k srdcu. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý si pripomíname v nedeľu (30.9.), s cieľom zvýšiť povedomie o význame prevencie.Tento rok sa do projektu Od srdca k srdcu zapojili pracovníci ôsmich krajských regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorí uskutočnili merania činnosti srdca počas výjazdov a pri návštevách v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia." informoval Mikas.Jednoduchou a dostupnou formou prevencie proti ochoreniam srdca a ciev, ale aj proti iným neprenosným chronickým ochoreniam je podľa Mikasa aj bezplatné odborné poradenstvo, ktoré poskytuje všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia.ÚVZ chce aj pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa srdca zvýšiť povedomie verejnosti o význame prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami.ozrejmil Mikas.Doplnil, že podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zomiera každý rok celosvetovo na kardiovaskulárne choroby ročne viac ako 17 miliónov ľudí, pritom však až v 80 percentách možno predčasnému infarktu a mŕtvici predísť.