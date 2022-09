Projekt Prístavná 1 ponúka stabilné energie a nulovú uhlíkovú stopu pri kúrení a chladení

27.9.2022 (Webnoviny.sk) -"Napojenie na energetický zdroj s využitím efektívnej technológie trigenerácie SPP sme pôvodne vnímali ako unikátne ekologické riešenie v rezidenčnom developmente, čo je náš dlhodobý strategický princíp. Dnes sa k tomu pridáva aj faktor stability a predpoklad čo najnižších možných energetických nákladov na bývanie. To sú hlavné benefity pre budúcich majiteľov bytov na Prístavnej 1", povedal predseda predstavenstva GGD Pavel Komorník a dodal, že lepšie energetické riešenie sa dnes hľadá ťažko. Kogeneračná jednotka SPP totiž vyrába z toho istého plynu elektrickú energiu, chlad a teplo nezávisle od centrálnej elektrickej siete a funguje aj pri plošnom výpadku elektrickej siete.Centrála SPP priamo susedí s projektom Prístavná 1. Vo svojom areáli má vybudovaných päť kogeneračných jednotiek, ktoré vyrábajú viac elektriny, ako SPP využije. Prebytočnú elektrinu SPP predáva do verejnej siete a teplo využíva na kúrenie, výrobu teplej vody a chladenie. Prebytkové teplo zostáva nevyužité."Fakt, že priamo susedíme s areálom SPP je naša výhoda, ktorá umožnila napojenie na kogeneračnú jednotku SPP. A ukazuje sa, že to je veľká výhoda", dodal na záver Pavel Komorník.Princíp kombinovanej výroby elektriny a tepla je odborníkmi považovaný za najefektívnejší spôsob premeny primárneho média (zemný plyn) na konečné formy energie – elektrina, teplo a chlad. Doteraz bol využívaný najmä v priemysle.Teplo z jednotky slúži v zime na vykurovanie a v lete sa odvádza do absorpčných chladičov, ktoré chladia vodu na chladenie. Celkovo majú kogeneračné jednotky o 30 až 40% vyššiu účinnosť využitia energetických zdrojov, pretože spotrebujú menej neobnoviteľného paliva (plynu) pri výrobe rovnakého množstva energie.Informačný servis