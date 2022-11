Projekt rekonštrukcie štátnych Kúpeľov Sliač čaká na posúdenie

4.11.2022 (Webnoviny.sk) - Projekt obnovy a rozvoja štátnych Kúpeľov Sliač čaká na posúdenie Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) . To prebehne na základe štúdie uskutočniteľnosti, ktorá sa v súčasnosti spracúva. Pre agentúru SITA to uviedla manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti MH Manažment , pod ktorú kúpele patria, Andrea Devánová . „Po prípadnom kladnom posúdení od ÚHP budeme o ďalších investíciách a plánoch na rok 2023 informovať,“ dodala.Exminister hospodárstva Richard Sulík ešte v auguste tohto roku informoval, že víťazom architektonickej súťaže návrhov pre obnovu a rozvoj štátnych kúpešov sa stal bratislavský ateliér Between. Víťaza určila medzinárodná porota. Kompetentní pritom opätovne nezverejnili výslednú sumu rekonštrukcie a ani prípadné termíny. Podľa vtedajšieho ministra bude všetko závisieť od finančných prostriedkov. Tie budú pochádzať od spoločnosti MH Manažment.Na Sliači sa liečia srdcovo-cievne ochorenia, ochorenia pohybového aparátu, ženské ochorenia a pacienti po prekonaní onkologických ochorení. Ide o jediné slovenské kúpele, ktorých majiteľom celého kúpeľného areálu a všetkých prevádzkových budov je 100 % štátna spoločnosť – Kúpele Sliač, a.s. Jej akcionármi sú MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa . Aktuálne majú kúpele 350 lôžok.