Projekt Rodinná týždňovka ukazuje dôležitosť podpory rodín s rakovinou

Ráztočno 13. augusta (TASR)- Už po tretí raz organizuje Liga proti rakovine (LPR) projekt Rodinná týždňovka určený rodinám, v ktorých jeden z rodičov je onkologickým pacientom. Pre rodiny s deťmi od dvoch do 18 rokov pripravila pobyt od pondelka do 19. augusta v horskom hoteli na Remate pri Handlovej, informoval Jakub Šuták z agentúry DIVINO."Snažíme sa akýmkoľvek spôsobom zmierniť dôsledky a dopad rakoviny na človeka a rodinu. Psychosociálna starostlivosť je jedným z takých spôsobov a patrí k našim prioritám. Celý pobyt je pre rodiny bezplatný. Zúčastňujú sa na ňom predovšetkým rodiny, ktorým by to v dôsledku choroby finančná situácia neumožňovala. Na treťom ročníku sa zúčastní 25 rodín s deťmi, čo je spolu okolo 100 ľudí," uviedla výkonná riaditeľka LPR Eva Kováčová.Cieľom projektu Rodinná týždňovka je, aby rodiny v neľahkej životnej situácii mali možnosť nájsť cestu k nadobudnutiu síl, energie a inšpirácie pre návrat do normálneho rodinného života, ktorý žili pred chorobou. Pripravený je pre nich sprevádzajúci tím, lekár, psychológ, sociálny pracovník a dobrovoľníci – animátori, ktorých úlohou je počas celého týždňa zabezpečiť celodenný program, starostlivosť a podporu tak, aby tieto rodiny opäť mali radosť zo života. Program je šitý na mieru a pozostáva z rôznych dobrodružných, športových či kreatívnych kurzov, spoločenských stretnutí, predstavení a detských hier.Týždenný pobyt pre rodiny podporila v plnej výške aj Nadácia Volkswagen Slovakia, a to v rámci novovzniknutého smeru pomoci Deti v núdzi," dodala Adriana Smolinská z Nadácie Volkswagen Slovakia.