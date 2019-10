Projekt Sme si rovní nadväzuje na Paralelu, Krako víta pokračovanie

Jakub Krako, archívne foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. októbra (TASR) - Predstavením zámeru projektu "" sa začala konferencia, ktorá otvára viacero otázok života zdravotne znevýhodnených ľudí, vrátane rovnosti a novej koncepcie ich športu.Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR Branislav Ondruš vyzdvihol význam projektu, ktorý sa inštitucionálne uvádza do života. "" konštatoval Ondruš. Práve tie má priniesť spomínaný projekt – jeho základom bude vytvorenie siete motivátorov po celom Slovensku, ktorí budú pracovať so zdravotne znevýhodnenými osobami, ktoré potrebujú reštart do života.Viaceré skúsenosti aj zo zahraničia podľa Ondruša dokazujú, že šport je u zdravotne znevýhodnených vynikajúcim integračným nástrojom. "," zdôraznil. Priznal, že pri spúšťaní projektu sa boria s prekážkami aj tam, kde to nečakal, ale vyjadril presvedčenie, že toto snaženie dotiahnu do úspešného konca. "," citoval Ondruša web Slovenského paralympijského výboru (SPV).Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská informovala o úlohách a aktivitách svojho úradu, ako aj o možnostiach, ako môžu zdravotne znevýhodnené osoby využiť jeho služby.Jedným zo zapojených športovcov do predošlého projektu Paralela bol aj viacnásobný paralympijský víťaz a reprezentant v paraalpskom lyžovaní Jakub Krako. "," uviedol Krako.Predseda SPV Ján Riapoš predstavil hlavný zámer tohto národného projektu, ktorý sa pretransformoval z projektu Paralela - pilotne overiť inovatívny systém sociálneho začleňovania osôb so zdravotným znevýhodnením, zriadením siete včasnej pomoci, poradenstva a pohybovej motivácie pri odchode zo zdravotníckych a rehabilitačných zariadení. Je plánovaný na tri roky a zaradený do operačného programu Ľudské zdroje. Za veľkú nevýhodu označil chýbajúce štatistiky o zdravotne znevýhodnených osobách na Slovensku, ktoré by mohli pomôcť tvorcom projektu ho čo najefektívnejšie nastaviť. "," povedal Riapoš pre spv.sk.Projektová manažérka Lívia Klimentová ho doplnila, že jedným z hlavných cieľov je zefektívniť nástroje, ktoré v tejto oblasti momentálne fungujú. Inovatívnym momentom bude podľa jej slov najmä to, že služby motivátorov ponúknu ľuďom, ktorí to potrebujú v najrizikovejšom období svojho života, keď sú dezorientovaní a v krízovej situácii. Motivátori im budú prinášať prvú pomoc a skúsenosti, ktoré čerpajú z vlastného života a pomôžu im znova sa naštartovať a vrátiť do života.