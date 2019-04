Projekt ÚLK Futbal v meste odštartuje jar v Michalovciach

Na archívnej snímke výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Michalovce 10. apríla (TASR) - Projekt Únie ligových klubov (ÚLK) Futbal v meste bude mať prvú jarnú zastávku v nedeľu 14. apríla v Michalovciach. Potom sa presunie do ďalších šiestich miest a zavŕši sa veľkým finále 5. júna na nábreží Dunaja pri nákupnom centre Eurovea v Bratislave.Od nedeľného rána je v Michalovciach na programe detský turnaj vo vekovej kategórii U10, ktorý organizuje Slovenský futbalový zväz (SFZ) v rámci projektu Dajme spolu gól. Popoludní vystriedajú nádejné talenty amatérske tímy dospelých. Aktéri aj ostatní návštevníci podujatia sa môžu tešiť na autogramiádu futbalistov MFK Zemplín Michalovce a vystúpenie futbalových žonglérov z Hands Up Crew. Registrácia na detský turnaj je pod hlavičkou SFZ v spolupráci s domácim klubom MFK Zemplín Michalovce, dospelí sa môžu registrovať online (www.futbalvmeste.sk).Obe víťazné družstvá, v kategórii detí aj dospelých, získajú okrem iných cien aj all-inclusive zájazd za slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom, ktorý pôsobí v španielskom klubu Celta Vigo a je hlavný ambasádor projektu. V programe nebudú chýbať návšteva zápasu či stretnutie s Lobotkom.Futbal v meste postupne zavíta do všetkých miest, kde sa hrá najvyššia slovenská súťaž. Michalovce sú šiesta zastávka, no prvá jarná.povedal výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák v tlačovej správe.