Projekt Viva Ulica! ponúkne víkendové koncerty pouličných umelcov

Bratislava 23. augusta (TASR) - Záujem o pouličnú hudbu vo svete rastie a nezaostáva ani Bratislava. V centre mesta Bratislavčania aj návštevníci mesta môžu počas celého leta natrafiť na okrúhle modré koberce, klobúky a špeciálne dopravné značky Pozor, pouličný hudobník. To sú miesta pre talentovaných hudobníkov druhého ročníka projektu Viva Ulica!.Projekt festivalu Viva Musica! sa oproti vlaňajšku rozrástol. Nové hracie miesta a vyšší počet hudobníkov znamenajú takmer o tretinu viac koncertov. Zo 110 vystúpení už hudobníci odohrali 86. Zvýšil sa aj počet poslucháčov, ktorí sa cielene alebo aj celkom náhodne zastavujú pri mladých talentoch.Finalisti tento rok hrajú aj pred hlavnými koncertmi Viva Musica! festivalu. Takže ich poslucháči budú môcť vidieť aj pred koncertom Johna Malkovicha pred Starou tržnicou či pred záverečným koncertom West Side Story pred novou budovou Slovenského národného divadla.Každý z hudobníkov či hudobných zoskupení si na začiatku určil svoj sen, na ktorý si chce hraním v uliciach zarobiť. Fanúšikovia a diváci môžu tento sen podporiť nielen vhodením mince do klobúka, ale aj cez SMS v hodnote dvoch eur na číslo 8877 s prislúchajúcim textom, ktorý sa líši v závislosti od hudobníka.Mnohí z nich sa však do projektu prihlásili najmä zo zvedavosti a pre skúsenosti, ktoré chcú počas dvoch mesiacov hrania na ulici načerpať. „Projekt Viva Ulica! nás príjemne prekvapil. Hra na ulici nám sprostredkováva priamy kontakt s ľuďmi, čo je pre nás veľmi pozitívne. Priamo tak môžeme vnímať ich reakcie na hudbu. Myslíme si, že v dnešnej uponáhľanej dobe aj okoloidúci ocenia malé rozptýlenie a pozastavenie sa. Chceli by sme si takto zarobiť na nahratie CD,“ uviedla pre médiá Stanislava Vozárová zo zoskupenia Delicates Trio.TASR informovala PR manažérka festivalu Barbora Drahovská.