Projekt „Zdravé oči už v škôlke“ pomáha každoročne zachrániť zrak tisíckam detí. Jeho piaty ročník štartuje v pondelok

Zrak sme zmerali už viac ako 65 000 deťom a pokračujeme ďalej

Kedy by rodičia mali zbystriť pozornosť?

Podpora zdravého zraku aj komunity nevidiacich

14.10.2021 (Webnoviny.sk) -Ďalekozrakosť, krátkozrakosť, nerovnakosť zreničiek či nerovnomerné zakrivenie rohovky. Aj takéto poruchy zraku vie odhaliť autorefraktometer, špeciálny prístroj, ktorý používajú odborne vyškolení pracovníci ÚNSS v rámci projektu "Zdravé oči už v škôlke". Predškolské zariadenia možnosť zapojiť sa do tejto akcie vítajú. Každoročne sa registrujú a využívajú príležitosť pozvať odborníkov aj do svojho mesta, do svojej škôlky. Rovnako rodičia, ktorých deti toto skríningové meranie zraku podstúpili, si projekt veľmi pochvaľujú. "Som rada, že sa v škôlke robí takéto meranie, pretože vďaka tomu sme zistili, že syn má nejaký problém a mohli sme to dostatočne zavčasu riešiť. Za normálnych okolností by sme na to možno prišli príliš neskoro," povedala Zuzana Hajro, mamička 5-ročného Adrianka vyšetreného v rámci projektu.Projekt pod záštitou o. z. BILLA ľuďom odštartoval ešte začiatkom roka 2017 a za sebou má štyri úspešné ročníky, počas ktorých odborníci skontrolovali zrak viac ako 65 000 deťom v materských školách po celom Slovensku. Registrácia škôlok do piateho ročníka projektu sa začína v pondelok 18.10. "Naši odborníci následne navštívia zaregistrované škôlky po celom Slovensku. Deti absolvujú bezbolestné a bezkontaktné meranie zraku a každé z nich dostane certifikát, s ktorým v prípade nálezu rodič môže navštíviť detského očného lekára. Spolupráca Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a o.z. BILLA ľuďom navyše priniesla možnosť potešiť škôlkarov aj malým praktickým prekvapením. Každá škôlka po meraní získa sadu edukačných hračiek na tréning zraku, rozvoj jemnej motoriky a koordinácie "OKO – RUKA","objasňuje Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.Ostatný, štvrtý ročník projektu "Zdravé oči už v škôlke", prebiehal kvôli pandémii koronavírusu a súvisiacim opatreniam výnimočne počas obdobia dvoch rokov, od októbra 2019 do októbra 2021. Meranie zrakových parametrov podstúpilo v rámci ročníka viac ako 20 000 detí vo veku tri až šesť rokov. Odchýlky sa objavili u 16 % skontrolovaných škôlkarov (3 168 detí), čo oproti predchádzajúcim ročníkom predstavuje nárast o jedno až dve percentá. "Vítam tento preventívny program, pretože umožňuje dieťatku podstúpiť vyšetrenie v známom prostredím materskej škôlky, čo je samozrejme menej zaťažujúce ako návšteva ordinácie. Takéto merania zraku pomáhajú dohľadať veľmi konkrétnu skupinu detí, ktoré by mali navštíviť detského očného lekára, aby sa následne stanovila konečná diagnóza a odporučila prípadná liečba," vysvetľuje MUDr. Beáta Bušányová, PhD., primárka Kliniky detskej oftalmológie v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave.Hoci projekt "Zdravé oči už v škôlke" je pre rodičov skvelým pomocníkom, ktorý spoľahlivo odhalí poruchy zraku u ich detí, kontrola sa začína doma. Varovných signálov, že so zrakom dieťatka nemusí byť všetko v poriadku, je niekoľko. Dieťa napríklad nevie rozoznať predmety v diaľke, prípadne ich vie rozoznať iba s ťažkosťami. Knihy či hračky si kladie blízko pred oči, alebo sa rýchlo unaví či stratí pozornosť pri hre do blízka. Problém môže dieťa mať aj s koordináciou v línii ruka – oko, teda na predmety často siahne vedľa, potkýna sa. Príznakmi poruchy zraku môžu byť aj červené a slziace oči, časté žmurkanie, pálenie v očiach či bolesti hlavy. Aj pri očných chorobách preto platí, že dôležitá je prevencia. Čas, ktorý deti trávia pred obrazovkou mobilu, tabletu či počítača, sa dá vhodne nahradiť pohybom na čerstvom vzduchu a pozeraním do rôznych vzdialeností, najmä do diaľky. Odporúča sa tiež, aby deti minimálne hodinu pred spaním nehľadeli do obrazoviek, pretože vyžarujú svetlo s prevahou modrej zložky. Detské oči taktiež potrebujú dostatok vitamínu E a C, karotenoidov a omega-3 mastných kyselín. Tieto dôležité látky obsahujú najmä vajcia, mandle, mrkva, brokolica, losos, čučoriedky, ale aj ľanové semienka, pomaranč, kapusta či červená paprika. Deti by si tieto potraviny mali dopriať čo najčastejšie.Projektu "Zdravé oči už v škôlke" prikladá o. z. BILLA ľuďom veľký význam. "Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou takéhoto užitočného projektu, ktorý u detičiek dokáže včas odhaliť poruchy zraku, a tak im pomôcť k plnohodnotnému dospeláckemu životu bez okuliarov. Čím skôr sa u dieťatka zistí očná porucha, tým väčšia šanca je na úplné vyliečenie," povedala Jana Gregorovičová, podpredsedníčka o. z. BILLA ľuďom. Toto združenie tiež dlhodobo spolupracuje s Klinikou detskej oftalmológie NÚDCH, pričom tento rok jej prispelo sumou 22 000 eur na špeciálny prístroj synoptofor a na rekonštrukciu chodby. O. z. BILLA ľuďom má okrem toho opäť v pláne zakúpiť do materských škôl edukačné hračky, ktoré u detí pomáhajú trénovať zrak a rozvíjajú jemnú motoriku i koordináciu. Téme prevencie a starostlivosti o zrak, ako aj pomoci nevidiacim, sa o. z. BILLA ľuďom venuje aj prostredníctvom ďalších projektov. "Ako prvý obchodný reťazec na Slovensku sme vo vybraných predajniach zaviedli ucelený koncept Nákupný asistent, vďaka ktorému sa nevidiacemu či slabozrakému zákazníkovi venuje počas celého nákupu odborne vyškolený zamestnanec. Veľmi dôležitá je pre nás aj spolupráca s ÚNSS pri verejnej zbierke Štvornohé oči, ktorej výnos slúži na podporu výcviku vodiacich psov a podporu tréningov priestorovej orientácie a samostatného pohybu ľudí so zrakovým postihnutím," ozrejmila J. Gregorovičová.Informačný servis