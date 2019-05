Projekt Zelenej školy funguje už 15 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. mája (TASR) – Projekt Zelenej školy, ktorá sa zaoberá environmentálnou výchovou, funguje už 15. rok. V tomto roku sa do projektu zatiaľ zapojilo 345 škôl. TASR o tom informoval manažér programu Zelená škola Juraj Oravec.Projekt u žiakov rozvíja hlbšie pochopenie problémov a riešení v otázke životného prostredia a zároveň podporuje školské komunity, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia environmentálne správanie na školách a znižujú celkovú ekostopu školy.Program od začiatku svojho pôsobenia ponúka nástroje, ako pozitívnym smerom meniť environmentálne postoje mladých ľudí i dospelých. "," povedala Erika Gerbócová, koordinátorka programu Zelená škola na Súkromnej strednej škole umeleckej animovanej tvorby v Bratislave.Zelená škola je určená pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. "," skonštatoval Oravec. Školy môžu získať aj finančnú podporu v grantových kolách, a tiež možnosť zapojiť sa do ďalších projektov, ktoré sú súčasťou programu Zelená škola.Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Školy sa do nového ročníka Zelenej školy môžu registrovať do 15. septembra.