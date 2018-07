Projektové firmy vítajú zámer NDS hodnotiť v súťažiach viac kritérií

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 1. júla (TASR) - Projektové firmy vítajú zámer Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) posudzovať pri súťažiach na projektové práce viaceré kritériá, nie iba cenu. Zároveň však upozorňujú, že výsledok takéhoto postupu bude záležať od toho, ako sa ho podarí nastaviť v praxi.opísal pre TASR generálny riaditeľ Dopravoprojektu Gabriel Koczkáš.NDS by teda chcela v súťažiach na projektové a tiež aj stavebné práce posudzovať viaceré kritériá. Kým doteraz bola rozhodujúcim kritériom v súťažiach najnižšia cena, po novom by sa pri súťažiach na projektovú dokumentáciu posudzovali štyri kritériá, a to cena, referencie uchádzačov, kvalita tímu odborníkov a sociálny aspekt.Kvalita tímu odborníkov by sa určovala podľa konkrétnej stavby, v prípade sociálneho aspektu by išlo napríklad o zamestnávanie zdravotne znevýhodnených. Tieto štyri kritériá by mali rôznu váhu.reagoval Koczkáš. Multikriteriálne hodnotenie používané v zahraničí je podľa jeho slov súborom objektívnych a subjektívnych kritérií.uviedol generálny riaditeľ Dopravoprojektu.Sociálne kritérium, ako je navrhované, však považuje za formálne.vysvetlil.Podobne aj generálny riaditeľ projektovej spoločnosti Amberg Engineering Slovakia Martin Bakoš víta snahu NDS upriamiť pozornosť pri vyhodnocovaní ponúk v súťažiach nielen na cenu, ale aj na iné kritériá, napríklad na kvalitu.uviedol Bakoš pre TASR.Táto odbornosť musí byť podľa jeho slov nielen v oblasti stavebníctva, ale aj v oblasti verejného obstarávania.upozornil.Napríklad je podľa neho potrebné citlivo identifikovať, čo je najdôležitejšie pre konkrétny projekt, treba tiež spravodlivo prideľovať body za citlivo zadefinované podkritériá kvality tak, aby sa neobmedzila hospodárska súťaž a princíp hospodárnosti."Tento proces prechodu od jediného kritéria ceny nepôjde ľahko a ani rýchlo," konštatoval Bakoš. Pripomenul, že snaha použiť viacero kritérií na hodnotenie ponúk už zo strany ministerstva dopravy pred nejakým obdobím bola a nedopadla veľmi pozitívne. Uchádzači si totiž podľa jeho slov uplatňovali množstvo revíznych postupov a celý proces verejného obstarávaná sa neúmerne predĺžil.Výber kritérií, ktoré zvolila NDS, vníma ako pokus.zhodnotil Bakoš. Rovnako upozornil, že v súvislosti s kritériom zamestnávania zdravotne znevýhodnených, deklarovali už na workshope NDS zástupcovia všetkých zúčastnených projektových spoločností, že toto kritérium je v takejto podobe neaplikovateľné.odôvodnil Bakoš.Napríklad v Českej republike sa podľa neho bežne uplatňuje kritérium kvalita tímu odborníkov.opísal.Myslí si preto, že kritéria vyhodnotenia ponúk musia odrážať stav vyspelosti spoločnosti. "Preto aj to, že niektoré kritéria úspešne fungujú v zahraničí, nedáva žiadnu istotu toho, že to úspešne zafunguje aj v našom prostredí,"uviedol.