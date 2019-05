Projekty LGBTI združení sa môžu uchádzať o dotácie aj v 2. kole výzvy

Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Bratislava 16. mája (TASR) – LGBTI združenia podobne ako ostatní uchádzači, ktorí so svojimi projektmi neuspeli v prvom kole dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín, sa môžu prihlásiť do druhého kola tejto výzvy. S jednotlivými predkladanými projektmi sa chce oboznámiť aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD). Ministerstvo o tom informovalo TASR v reakcii na medializované informácie o údajnom zámernom odmietnutí dotácií na projekty LGBTI v dotačnom programe rezortu.Hovorkyňa Ministerstva kultúry (MK) SR Barbora Palovičová informovala o tom, že druhé kolo výzvy bolo vypísané 2. mája, pričom rezort to oznámil v utorok 14. mája.“ zdôraznila Palovičová.dodala.Iniciatíva Inakosť vo štvrtok vydala vyhlásenie, že ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) osobne rozhodla o tom, že ani jeden z projektov predložených organizáciami zastupujúcimi LGBTI ľudí v dotačnom programe na oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva nebude finančne podporený. Poukazuje na nepridelenie finančných prostriedkov na osem projektov organizácií Iniciatíva Inakosť, Dúhový Pride Bratislava a divadlo Nomantinels.Výkonný riaditeľ iniciatívy Martin Macko poukázal na to, že odôvodnenie, ktoré zverejnil rezort na svojej stránke a v ktorom nepridelenie vysvetľuje tým, že pri obmedzených zdrojoch rozhodovala kvalita projektov, nekorešponduje s názorom odbornej komisie.uviedol Macko. Za nepridelením vidí osobné rozhodnutie Laššákovej vzhľadom na to, že ministerka má v schvaľovacom procese posledné slovo.