Prokurátor chce väzobne stíhať riaditeľa inšpekcie Scholtza aj vyšetrovateľov NAKA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.9.2021 (Webnoviny.sk) - Prokurátor krajskej prokuratúry Bratislava podal v stredu 15. septembra na Okresný súd Bratislava III návrh na väzobné stíhanie štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) aj dočasne povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Petra Scholtz Ako informoval DenníkN na svojom webe, prokurátor to zdôvodnil, že obvinení by mohli ovplyvňovať svedkov a pokračovať v trestnej činnosti.Denník N dodal, že obvineným vyšetrovateľom NAKA Jánovi Čurillovi Pavlovi Ďurkovi pribudlo od pondelka 13. septembra ďalšie obvinenie. To sa týka uznesenia NAKA z júla 2021, ktoré následne zastavil prokurátor Jozef Kandera 24. augusta. Vtedy to označil za porušenie zákona, na čo sa teraz odvoláva v obvinení aj vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby.Spolu s Jánom Čurillom a Pavlom Ďurkom sú za zneužitie právomoci verejného činiteľa stíhaní aj ich dvaja kolegovia Milan Sabota