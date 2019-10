Prokurátor nemôže podrobne informovať o vyšetrovaní vraždy J. Kuciaka

Na archívnej snímke vyšetrovacie spisy vo veci vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zatiaľ nemôže podrobne informovať verejnosť o priebehu vyšetrovania vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Teda nebude ani informovať, ako rozhodne o námietkach a návrhoch na doplnenie dokazovania, ktoré podal obhajca Marek Para.uviedla v piatok pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.Prokurátor by mal v najbližšom období posúdiť výhrady, námietky a návrhy obhajoby Mariana K. voči vyšetrovaniu v prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice. Pre TASR to v stredu (9. 10.) uviedol obhajca Para. Prokurátor nemá žiadnu lehotu, aby v prípade námietok a návrhov na ďalšie dokazovanie rozhodol. Má však lehotu na podanie obžaloby na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) do konca októbra. Na záver toho mesiaca by inak musel požiadať o predĺženie kolúznej väzby Mariana K., ktorá uplynie koncom novembra.Para mal pôvodne ukončiť oboznamovanie sa s výsledkom vyšetrovania 4. septembra. Pretože spis nebol úplný, vyšetrovateľ mu poskytol dodatočnú lehotu na oboznamovanie sa so spisom do stredy. Rovnako ako Para aj právni zástupcovia poškodených Daniel Lipšic a Roman Kvasnica mali možnosť predtým sa oboznámiť s výsledkami vyšetrovania. Obhajcovia poškodených nemali ďalšie návrhy na dokazovanie.Mariana K. obvinili z objednávky vraždy novinára Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica, 8. marca tohto roka. Kuciakovu likvidáciu si mal objednať pre jeho novinársku prácu. Voči obvineniu podal Para na ÚŠP sťažnosť, ktorú ÚŠP v apríli zamietol. Len nedávno ÚŠP opätovne zamietol sťažnosť Mariana K. voči obvineniu.Marian K. sa dva razy neúspešne pokúšal dostať z väzby, čo mu zamietol ŠTS a následne Najvyšší súd SR. Naposledy svoju žiadosť o prepustenie z väzby v júni vzal späť.