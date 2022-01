Prokurátor obžaloval bývalého piťovca Tomáša R. a podnikateľa Zoroslava K., poskytli úplatky v stotisícoch eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v utorok podal obžalobu na bývalého údajného člena skupiny piťovci Tomáša R. a podnikateľa Zoroslava K. za tri skutky z obdobia 2019 - do februára 2020. Obžaloba na Špecializovaný trestný súd v Pezinku je právne kvalifikovaná ako pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku spáchaný formou účastníctva.Ide o poskytnutie úplatkov v stotisícoch eur za to, aby Kriminálny úrad finančnej správy (KUFS) umožnil bezproblémovú nelegálnu výrobu cigariet, teda poskytol „ochranu“ pred vyšetrovaním. V prípade uznania viny je trestná sadzba v rozpätí od 10 do 15 rokov a prípadný trest prepadnutia majetku. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.Bývalého údajného príslušníka skupiny piťovci Tomáša R. dopravili zo Španielska na Slovensko v piatok 3. decembra 2021. Jeho extradíciu zo Španielska zabezpečila Národná kriminálna agentúra (NAKA) a Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce (Sirene). Po obvinenom pátrala polícia od marca 2021 na základe vydaného medzinárodného a európskeho zatýkacieho rozkazu.Podnikateľ Zoroslav K. je tiež obvinený v kauze Víchrica týkajúcej sa korupcie v súdnictve. V tomto prípade ho v máji 2021 prepustili z väzby. Vzápätí ho však vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry opätovne zadržal pred bránou Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici. Špecializovaný trestný súd ho následne vzal do väzby pre hrozbu ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti.