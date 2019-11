Prokurátor podal obžalobu na starostu obce z okresu Revúca

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. novembra (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v týchto dňoch dve obžaloby na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) na dve osoby, medzi nimi aj na starostu jednej obce z okresu Revúca Jána B., a to za volebnú korupciu. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.uviedla hovorkyňa.Ako priblížila, v minulom roku v deň konania novembrových komunálnych volieb odovzdal Adamovi S., Emilovi H. a Miroslavovi M. po 20 eur za to, že ho títo volili ako kandidáta na starostu v komunálnych voľbách. Pritom Adam S. a Miroslav M. mu preukázali fotografiu svojho volebného lístka. Adamovi S. a Emilovi H. odovzdal úplatok v budove obecného úradu a Miroslavovi M. pred svojím domom.V tom istom prípade podal prokurátor ÚŠP obžalobu na jedného z prijímateľov úplatku, a to na obvineného Miroslava M. za prečin volebnej korupcie zase 6. novembra. "priblížila skutok Tökölyová.Spomínaní Adam S. a Emil H. toto konanie oznámili orgánom činným v trestnom konaní, preto sú v postavení svedkov.