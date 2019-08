Prokurátor požiadal o predĺženie väzby pre kapitána lode Viking Sigyn

Na archívnej snímke tím záchranárov pripravuje pri Margitinom moste vyzdvihnutie vraku, ktorý sa potopil 29. mája večer po zrážke s výletnou loďou Viking Sygin. Foto: TASR Ladislav Vallach Foto: TASR Ladislav Vallach

Na snímke kvety sú položené pod Margitiným mostom na mieste potopenia vyhliadkovej lode 2. júna 2019 v Budapešti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke žeriav vyťahuje vrak potopenej výletnej lode Hableány pri Margitinom moste na rieke Dunaj v Budapešti 11. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 27. augusta (TASR) - Maďarská prokuratúra VI. a VII. budapeštianskeho obvodu iniciovala predĺženie vyšetrovacej väzby ukrajinského kapitána výletnej lode Viking Sigyn Jurija C. do 30. novembra.Podľa utorňajších informácií spravodajského servera Infostart.hu prokuratúra predĺženie väzby zdôvodnila nutnosťou zabezpečenia prítomnosti podozrivého v procese vyšetrovania.Odvolací súd maďarského hlavného mesta 8. augusta potvrdil verdikt Budínskeho ústredného obvodného súdu z 31. júla, ktorý opäť nariadil vzatie Jurija C. do vyšetrovacej väzby. Ukrajinec po opätovnom vzatí do väzby čelil už nielen obvineniu z ohrozenia lodnej dopravy s následkom hromadnej nehody, ale aj žalobe za neposkytnutie pomoci.Súd nariadil jeho vzatie do väzby pôvodne na 30 dní s odôvodnením, že zo strany podozrivého hrozí útek, ukrývanie sa a marenie vyšetrovania.Najvyšší súd 29. júla rozhodol, že rozhodnutia maďarských súdov nižšej inštancie v kauze tragickej májovej nehody lodí s 28 obeťami prepustiť kapitána výletnej lode z vyšetrovacej väzby na kauciu neboli v súlade so zákonom.Generálny prokurátor Péter Polt podal 28. júna na najvyšší súd opravný prostriedok vo veci prepustenia na kauciu.Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta na budapeštianskom úseku Dunaja po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky.Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov, po jednej nezvestnej kórejskej žene ešte stále pátrajú.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)