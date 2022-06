Prokurátor vyzval na zmenu názvu ulice Dr. Jozefa Tisu vo Varíne, takéto pomenovanie je v rozpore so zákonom

Zmena názvu ulice

Obvinení poslanci

Podpora extrémistických hnutí

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Generálna prokuratúra SR (GP SR) navrhuje zrušiť názov ulice Dr. Jozefa Tisu v obci Varín (okr. Žilina). Prokurátor GP SR totiž 30. mája podal obci Varín protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Varín o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce, z dôvodu, že určenie názvu ulice Dr. Jozefa Tisu je v rozpore so zákonom.Ako doplnil hovorca GP SR Dalibor Skladan , obecné zastupiteľstvo obce Varín je povinné podaný protest prokurátora prejednať v lehote najneskôr do 90 dní.Vlani si ocenenie Biela vrana prevzala nezávislá poslankyňa Varína Lenka Ticháková . Podľa členky Rady ocenenia Evy Kováčechovej Ticháková ukazuje silu a dôležitosť každého pre zdravie demokracie, najmä v časoch krízy.Poslankyňa sa vo svojej obci dlhodobo snaží nájsť nový názov pre ulicu Dr. Jozefa Tisa. Pátrala v archívoch, získala stanovisko historikov, robila osvetu a tlačila na zmenu, no v obci čelí urážkam a nepochopeniu.Začiatkom tohto roka 10. januára zrušil špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na podklade podaných sťažností uznesenie o vznesení obvinenia voči desiatim poslancom obecného zastupiteľstva obce Varín, ktorí boli na základe pokynu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry obvinení z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.Dôvodom bolo, že poslanci neodhlasovali zmenu názvu ulice v obci Varín, ktorá je pomenovaná po prezidentovi vojnového Slovenského štátu Jozefovi Tisovi.Lipšic vo svojom zrušujúcom uznesení okrem iného uviedol, že objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd si vyžaduje, že páchateľ verejne prejavuje sympatie danej skupine.Prejaviť sympatiu je tak podľa Lipšica možné len aktívnym konaním, verejné prejavenie sympatie nekonaním je z povahy veci nemožné.