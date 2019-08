Prokurátor: Zaistený telefón s Threemou je jednoznačne Mariana K.

Snímka z tlačovej konferencie Úradu špeciálnej prokuratúry v Pezinku k vyšetroviu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 19. augusta 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pezinok 19. augusta (TASR) – Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) disponujú dôkazmi o tom, že mobil odovzdaný Petrom Tóthom patril Marianovi K. Komunikácia, ktorej záloha bola v telefóne, nie je jediným dôkazom voči obvinenému. Povedali to na tlačovej konferencii k vyšetrovaniu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.odpovedal prokurátor ÚŠP na otázku TASR, či disponujú aj inými poznatkami ako tvrdeniami Petra Tótha v oblasti vlastníctva mobilu. V tom sa mala nachádzať vyexportovaná záloha komunikácie prostredníctvom aplikácie Threema. V nej mal Marian K. komunikovať s obvinenou Alenou Zs.Autenticitu komunikácie opakovane spochybňuje obhajca Mariana K. Marek Para. Na margo jeho pochybností a výčitky, že mu nebola dostatočne sprístupnená, reagoval prokurátor ÚŠP s tým, že obhajca môže v prospech klienta povedať čokoľvek.uviedol. Celú kópiu telefónu v takom stave, v akom bol zaistený, dostal obhajca v máji tohto roku. Komunikácia bola rozšifrovaná v júli a podľa prokurátora majú minimálne časť rozšifrovanej komunikácie k dispozícii všetci obvinení aj ich obhajcovia.V reakcii na otázku TASR, či je komunikácia jediným dôkazom voči Marianovi K. z objednávky Kuciakovej vraždy, prokurátor ÚŠP pripomenul, že ho obvinili mesiace pred jej rozšifrovaním.Súčasťou zálohy v telefóne bola aj komunikácia so Štefanom A. Podľa obžaloby prokurátora Jána Šantu mal s Marianom K. sfalšovať zmenky TV Markíza a komunikácia to má dokazovať. Proces s týmito zmenkami pokračuje na Špecializovanom trestnom súde v septembri.Peter Tóth odovzdal okrem mobilného telefónu a auta viacero vecí patriacich Marianovi K. Stalo sa tak po zadržaní Aleny Zs., ktorá je v prípade tiež obvinená. V prípade vystupoval najprv ako utajený svedok, momentálne sa zdržuje podľa vlastných slov v zahraničí.Vo veci vraždy Jána Kuciaka sú obvinení Marian K. ako objednávateľ, Alena Zs. a Zoltán A. ako sprostredkovatelia tejto objednávky, Miroslav M., ktorý sa priznal k streľbe, a Tomáš Zs. ako pomocník pri vražde.