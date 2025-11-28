Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

28. novembra 2025

Prokurátora Balogha odporučili odvolať z funkcie, rada súhlasila so Žilinkovým návrhom


Tagy: Generálny prokurátor SR krajská prokuratúra Premiér Slovenskej republiky

Rada prokurátorov SR sa stotožnila s návrhom generálneho prokurátora Maroša Žilinku a odporučila odvolať z funkcie ...



bp_7748 676x451 28.11.2025 (SITA.sk) - Rada prokurátorov SR sa stotožnila s návrhom generálneho prokurátora Maroša Žilinku a odporučila odvolať z funkcie žilinského krajského prokurátora Tomáša Balogha. Ako vyplýva zo stanoviska rady, manažérske zlyhania Balogha, ktorými argumentoval Žilinka, boli v priebehu konania umocnené postupom, ktorý rada vyhodnotila ako nezlučiteľný s postavením vedúceho prokurátora, ktorý viedol k zásadnej strate dôvery a poškodeniu dobrého mena prokuratúry.

Porušenie zákonov


Rada dospela k záveru, že dôvody na odvolanie menovaného z funkcie vedúceho prokurátora sú dané,“ skonštatovala rada. Prvým dôvodom je podľa rady závažné porušenie zákonov a interných predpisov v hospodárskej oblasti.

Krajská prokuratúra v Žiline pod vedením Tomáša Balogha vystavila dňa 18. septembra objednávku pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany na nákup nábytku v hodnote 150-tisíc eur, a to bez schváleného limitu a finančného krytia v rozpočte,“ pripomenula rada s tým, že v tejto súvislosti došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a k obchádzaniu zákona o verejnom obstarávaní.

Ohrozenie prokuratúry


Balogh tiež podľa rady konal v rozpore s príkazom generálneho prokurátora o aprobačných oprávneniach na krajských prokuratúrach, keďže nepodpísal objednávku nad 10 000 eur osobne, ale nechal ju podpísať vedúcej oddelenia vnútornej správy. Krajský prokurátor sa tiež podľa rady dopustil ohrozenia vážnosti prokuratúry, politizácie a rezignácie na zákonné záruky.

Právny poriadok SR poskytuje prokurátorom dostatočné záruky nezávislosti, najmä právo odmietnuť nezákonný pokyn, vyžadovať písomnú formu pokynu, či obrátiť sa na nadriadený orgán alebo Etickú komisiu prokuratúry. Podľa názoru rady krajský prokurátor svojím postupom – konkrétne adresovaním sťažností priamo politickým predstaviteľom namiesto prioritného využitia týchto interných inštitútov – fakticky rezignoval na tieto zákonné záruky. Konal tak, akoby v systéme prokuratúry neexistoval legitímny spôsob ochrany právneho názoru, čím spochybnil funkčnosť inštitúcie, ktorú už dlhšie obdobie sám na vedúcej úrovni reprezentuje. Navyše konal s výrazným časovým odstupom a až po začatí procesu jeho odvolania z funkcie. Tento postup vedie k oslabovaniu vnímania nezávislosti prokuratúry ako inštitúcie v očiach verejnosti,“ zdôraznila rada prokurátorov.

Nebezpečný precedens


Iniciovaním komunikácie s Výborom Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť krajský prokurátor podľa rady preniesol odborný a personálny spor na politickú pôdu, pričom týmto konaním priamo ohrozil princíp apolitickosti prokuratúry, čím vytvoril nebezpečný precedens.

Zverejňovanie informácií o interných poradách a subjektívnych hodnoteniach dôkazov mimo rámca trestného konania, navyše s naznačovaním ovplyvňovania trestných vecí, vážne narúša dôveru verejnosti v zákonnosť a nestrannosť rozhodovania v týchto veciach a vytvára mediálny tlak na konajúcich prokurátorov. Rada dospela k záveru, že Tomáš Balogh svojím konaním spôsobil prokuratúre značné reputačné škody, označované v médiách ako ‚vojna prokurátorov‘,“ zdôraznila rada.

Zásah do trestných konaní


Doplnila, že kombinácia závažných manažérskych zlyhaní v ekonomickej oblasti, nerešpektovania interných predpisov, zákazu komentovania živých trestných vecí, spolu s prizývaním politikov do riešenia interných sporov, je neakceptovateľná. Žilinka avizoval odvolanie Baloga v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur.

Nebolo vykonané žiadne verejné obstarávanie, ktoré v prípade nadlimitných zákaziek zákon predpokladá,“ zdôraznil Žilinka na pôde parlamentného brannobezpečnostného výboru s tým, že k náprave zákonného stavu podľa neho došlo až po zásahu Generálnej prokuratúry SR.

Balogh zase adresoval brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu. Za tvrdeniami Balogha stojí aj prokurátor Martin Kováč.


Zdroj: SITA.sk - Prokurátora Balogha odporučili odvolať z funkcie, rada súhlasila so Žilinkovým návrhom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR krajská prokuratúra Premiér Slovenskej republiky
