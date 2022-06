Prokurátori by nemali vo verejnom priestore šíriť svoje politické preferencie, tvrdí etická komisia

Prokurátori sú pod drobnohľadom

Námestník zdieľal Ficovu tlačovku

2.6.2022 (Webnoviny.sk) - Prokurátori by sa na sociálnych sieťach a celkovo v kybernetickom priestore nemali vyjadrovať v prospech alebo neprospech politických strán, menšinových skupín ako aj k témam, ktoré rozdeľujú spoločnosť a sú mimo ich odbornej spôsobilosti.Konštatuje to Etická komisia prokuratúry v stanovisku zverejnenom na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR Komisia pripomína, že v marci toho roku jej bol adresovaný podnet Rady prokurátorov SR, ktorý nadväzoval na medializované informácie o aktivitách prokurátora vo vedúcej funkcii na sociálnych sieťach. Konkrétne podľa uznesenia išlo o zdieľanie obsahu z jedného názorového spektra.„Etická komisia na základe uvedeného podnetu Rady prokurátorov SR, ale aj z vlastnej doterajšej činnosti vnímala potrebu vyjadrenia sa k aktivitám prokurátorov na sociálnych sieťach z pohľadu prokurátorskej etiky," uvádza sa v dokumente s tým, že prokurátor aj v elektronickom priestore podlieha prísnej kontrole verejnosti.„Pri aktivitách vo verejnom elektronickom priestore by prokurátor mal zvažovať nielen svoj postoj k predmetu aktivít ale aj to, ako bude postoj vnímaný navonok," dodala komisia.Krajský prokurátor v Bratislave ešte vo februári podal na osobný úrad Generálnej prokuratúry SR (GP SR) návrh na odvolanie námestníka Krajskej prokuratúry Bratislava z funkcie vedúceho prokurátora.Stalo sa tak v súvislosti s informáciami, že trestný námestník bratislavskej krajskej prokuratúry zdieľal na sociálnych sieťach napríklad tlačovú besedu predsedu strany Smer-SD Roberta Fica zameranú proti vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) či videá zosmiešňujúce ministra financií Igora Matoviča alebo premiéra Eduarda Hegera (obaja OĽaNO).Prokurátor na sociálnej sieti reagoval, že sa niekto prihlasoval do jeho účtu z neznámych zariadení.