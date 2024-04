Prokurátori dozorujúci prípad vraždy Jána Kuciaka sa vzdali funkcií, Žilinkovi vyčítajú atmosféru v organizácii

List adresovaný Žilinkovi

17.4.2024 (SITA.sk) - Prokurátori dozorujúci prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa vzdali funkcií.Bývalí prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorá bola zrušená k Matúš Harkabus ako prokurátori končia a Kuciakov prípad by mal dostať nový prokurátor.Ako ďalej informoval Denník N, dôvody vysvetlil Harkabus v liste adresovanom generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi (prokurátori ÚŠP sa po jeho zrušení presunuli pod Generálnu prokuratúru SR - pozn. SITA).Obaja, aj s Mikulášom mali po zrušení ÚŠP záujem o preloženie na Krajskú prokuratúru v Žiline, čiže do regiónu, kde obaja bývajú.Žilinka im nevyhovel a dochádzať dlhodobo za prácou do Bratislavy nechceli. Žilinka Harkabusa po zrušení ÚŠP preradil na medzinárodný odbor, Mikuláša na netrestný úsek, a teda ani jeden z nich už nemal dostať ďalšie trestné prípady.Okrem kauzy vraždy Kuciaka a Kušnírovej sa venovali i kauze prípravy vrážd prokurátorov, ktorá je s ňou prepojená. Medzi tými, ktorých vražda mala byť objednaná bol i samotný Žilinka.„Chcem Vás ubezpečiť, že k Vašej veci ako poškodenému vo veci prípravy Vašej úkladnej vraždy som počas celej doby, keď som bol v nej činný, pristupoval podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia... aby pravda o objednávateľovi alebo objednávateľoch vyšla najavo,“ napísal Harkabus v liste, ktorým sa vzdal funkcie.Šéfovi Generálnej prokuratúry ale vytkol atmosféru v organizácii, prirovnal ju k normalizačnej atmosfére 70. rokov minulého storočia. Rovnako mu vytýkal i to, že mu z dôvodov, ktoré Harkabus nepovažuje za pravdivé, nechcel umožniť preloženie na Krajskú prokuratúru v Žiline.Zatiaľ nie je známe, kto by mal prípad Kuciakovej vraždy a prípravy vrážd prokurátorov dozorovať namiesto dvojice odchádzajúcich prokurátorov.Prípad je na Najvyššom súde SR , ktorý rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu , ktorý minulý rok uznal vinnú z objednania vraždy Alenu Zsuzsovú Mariána Kočnera oslobodil. Harkabus s Mikulášom napísali voči rozsudku viac než 100-stranové odvolanie.