Prokurátori sa ohradili voči mantre obvinených, že ich výpovede sú vykonané pod nátlakom a hrozbami

14.3.2022 (Webnoviny.sk) - Prokurátori sú povinní ako verejní činitelia zniesť vyššiu mieru kritiky, ale nie sú povinní znášať zo strany obhajoby a ich svedkov rôzne nepravdivé a účelové obvinenia z trestnej činnosti.Skonštatoval to Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vo svojom profile na sociálnej sieti v súvislosti s prebiehajúcim trestným konaním voči obžalovanému bývalému vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Mariánovi Kučerkovi.Na hlavnom pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde 11. a 14. marca podľa ÚŠP zazneli viaceré skutočnosti, ktoré sa týkajú údajnej protiprávnej činnosti prokurátorov ÚŠP.„Rešpektujeme právo obhajoby spochybňovať zákonnosť vykonaného dokazovania, avšak aj takáto obrana, respektíve výpoveď obvineného a svedka má jasne stanovené zákonné mantinely. Na strane druhej považujeme za nevyhnutné zvýrazniť, že jednou z najčastejšie vyskytujúcou sa obranou v trestných konaniach priznávajúcich sa obvinených je, že ich priznania boli vykonané pod nátlakom alebo pod rôznymi hrozbami,“ uviedla ÚŠP s tým, že v tomto prípade obvinený spáchanie skutkov nikdy v celom rozsahu nepriznal.Ide teda podľa ÚŠP o permanentne sa vyskytujúcu obranu obvinených osôb. V tomto prípade však smerovala voči všetkým prokurátorom, vyšetrovateľom, ale i operatívnym pracovníkom NAKA a Úradu inšpekčnej služby , ktorí prišli s týmto obvineným do kontaktu.„Preto nebudeme túto skutočnosť ani v tomto prípade bližšie hodnotiť a posudzovať, keďže vierohodnosť tejto obrany bude v konečnom dôsledku vyhodnocovať súd,“ uzavreli.Prokurátor Kučerku obžaloval pre skutok kvalifikovaný ako zločin prijímania úplatku a druhý skutok ako obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve.Obžalovaný na prvom pojednávaní na konci januára prehlásil, že vo vzťahu k obidvom skutkom je nevinný, ale vo veci bude vypovedať až po tom, keď budú vo veci vypočutí svedkovia Bernard Slobodník Ľudovít Makó a Peter Petrov, „nakoľko oni prispôsobia výpoveď k tomu, čo by som povedal, lebo to sa stalo už v prípravnom konaní".Podľa prokurátora mal v prvom skutku byť úplatok 50-tisíc eur rozdelený na dve časti, z ktorých jednu mal dostať obžalovaný. V druhom skutku si mal podľa obžaloby nechať z 200-tisíc eur dve tretiny.Podľa čítanej výpovede obžalovaného dostal od Slobodníka v prvom prípade 20-tisíc eur a v druhom 50-tisíc eur. Obžalovaný mal predtým prispôsobiť uznesenie, v ktorom figuroval Štefan Žiga, rodinný príslušník vtedajšieho ministra hospodárstva Petra Žigu, aby menovaný nebol obvinený.V druhom skutku mal tiež ovplyvniť vyšetrovanie v inom prípade. Financie mal obvinený exvyšetrovateľ minúť na svoje potreby, ale ako uviedol, nevedel, za čo ich dostal. Slobodník obžalovaného podľa jeho slov "veľakrát využil".Kučerku obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš . Podľa medializovaných informácií prijal úplatky od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra , ako aj bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa.Figuroval tiež v prípade bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského , v prípade ktorého však Generálna prokuratúra SR zrušila obvinenie.Marián Kučerka sa do povedomia dostal aj tým, že prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry Michala Šúreka Ondreja Repu obvinil z nátlaku a vyhrážok. Neskôr sa im však ospravedlnil s tým, že išlo o nepravdivé tvrdenia.