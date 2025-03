Prokurátori sa podľa Vanča sťažujú na postup pri zrušení ÚŠP, mohlo dôjsť k zmareniu mnohých káuz – VIDEO

Došlo by k zmareniu mnohých citlivých káuz

Oddelenie závažnej kriminality ako zásterka

List podpísalo deväť bývalých prokurátorov ÚŠP

14.3.2025 (SITA.sk) - Opozičný poslanec Branislav Vančo Progresívne Slovensko ) dostal list od prokurátorov bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry , v ktorom sa sťažujú na postup generálnej prokuratúry pri minuloročnom zrušení ich úradu.Ako povedal na piatkovej tlačovej konferencii, podľa novely Trestného zákona schválenej minulý rok bolo potrebné oznámiť benefity spolupracujúcich obvinených v trestných kauzách do 10 dní od dátumu 15. marca 2024. ÚŠP mal pritom skončiť k 20. marcu.Generálny prokurátor Maroš Žilinka však podľa Vanča už päť dní pred zrušením úradu nariadil prokurátorom odovzdať spisy. Tie sa im už ako prokurátorom generálnej prokuratúry vrátili až po 25. marci."Ak by prokurátori a bývalé vedenie špeciálnej prokuratúry nezabezpečilo nahlásenie týchto benefitov ešte 15. marca, je veľmi pravdepodobné, že by došlo k zmareniu mnohých citlivých káuz," vyhlásil Vančo.Prokurátori tiež podľa neho v liste kritizujú "pochybné personálne a organizačné opatrenia generálneho prokurátora". Zároveň v rámci prideľovania citlivých káuz sa tieto podľa Vanča dostávajú na vybavenie "dvom lojálnym prokurátorkám".Vančo zároveň označil oddelenie závažnej kriminality generálnej prokuratúry, ktoré malo nahradiť ÚŠP, za zásterku. "Ani nie je jasné, čo robia a za akých podmienok," vyhlásil," pričom oddelenie označil za nefunkčné a veľmi zlú náhražku.List podľa Vanča podpísalo deväť bývalých prokurátorov ÚŠP, konkrétne Lucia Bizoňová Záležitosti v liste uvedené by podľa neho mali byť preverené práve poslaneckým prieskumom na GP SR, ten však podľa Vanča generálny prokurátor Maroš Žilinka zmaril. "Ja budem zvažovať, aké budú ďalšie kroky," povedal Vančo.