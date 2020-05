Prokurátorom by sa prípady mali prideľovať náhodne, ministerstvo spravodlivosti chce zmenu

Citlivé kauzy mohli upratať

Úmyselné zásahy sa nepotvrdili

8.5.2020 (Webnoviny.sk) - Prokurátorom by mali byť v budúcnosti prípady prideľované náhodne a nie na základe rozhodnutia nadriadeného prokurátora. Túto zmenu chce zaviesť ministerstvo spravodlivosti a plány sa dostali aj do programového vyhlásenia vlády.Podľa riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej by to mohlo eliminovať prípady, keď sa politicky citlivé kauzy prideľujú lojálnemu človeku.„V súčasnosti o prideľovaní spisov rozhoduje nadriadený prokurátor. V minulosti sa stávalo, že takto vedel 'upratať' politicky citlivú kauzu, že ju pridelil buď neschopnému, alebo lojálnemu človeku. Vrcholom bolo, keď špeciálny prokurátor Dušan Kováčik prideľoval spisy sám sebe, pritom nepodával obžaloby,“ spomína Petková.Podľa šéfky nadácie by náhodné prideľovanie vecí mohlo takého prípady eliminovať. Treba však vyriešiť špecializáciu prokurátorov.„Najmä na malých prokuratúrach môže byť náhodné prideľovanie problém, ak sa napríklad ekonomický prípad dostane k prokurátorovi, ktorý je odborník na iné trestné činy,“ vysvetľuje Petková.Náhodný výber rozdeľovania súdnych spisov už niekoľko rokov funguje na súdoch. V súvislosti s komunikáciou obžalovaného Mariana K. s niektorými sudcami vznikli pochybnosti, či sa systém nedá obísť.Systém prideľovania spisov preverovalo ministerstvo spravodlivosti a tiež osobitná komisia Súdnej rady SR . Úmyselné zásahy v sporoch, kde vystupuje aj kontroverzný podnikateľ, preukázané neboli.Okrem náhodného prideľovania vecí prokurátorom chce ministerstvo zaviesť aj ročné štatistické výkazy prokurátorov vrátane ich zverejňovania. Petková hovorí, že by to mohlo pomôcť k spravodlivejšiemu hodnoteniu práce.