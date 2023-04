Prokuratúra nepredložila jediný dôkaz o objednávkach vrážd, tvrdí Alena Zsuzsová

aktualizované 24. apríla 2023, 18:50



Dôkazy neexistujú

„Nebola som volavka"

Upravovaná Threema

24.4.2023 (SITA.sk) -Prokuratúra podľa obžalovanej Aleny Zsuzsovej nepredložila jediný dôkaz o tom, že by sa podieľala na objednávke vraždy novinára Jána Kuciaka alebo prokurátorov Maroša Žilinku Uviedla to v rámci svojej dnešnej výpovede na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku . Ako ďalej zdôraznila, jej stíhanie je len výsledkom výpovedí Zoltána Andruskóa , ktoré sú však protichodné a plné rozporov."Neexistuje jediný dôkaz, že by si akúkoľvek vraždu u mňa objednal Marian Kočner," skonštatovala Alena Zsuzsová s tým, že svedok Andruskó klame o všetkom ohľadom jej osoby. Pripustila napríklad, že mu poskytla peniaze, podľa nej to však nemalo nič spoločné s vraždami, ale išlo o pôžičku."Žiadne peniaze za žiadnu vraždu som mu nikdy nedala," vyhlásila Alena Zsuzsová. Takisto sa sťažovala na zastrašovanie zo strany orgánov činných v trestnom konaní a lynč zo strany médií.Obžalovaná ďalej vo svojej výpovedi uviedla, že z poškodených pozná len Daniela Lipšica, ktorý bol jej známy ale zároveň „megaklamár". Zároveň zdôraznila, že nebola žiadna „volavka a ani žiadna s prepáčením štetka" v službách Mariana Kočnera.Pokiaľ ide o ich spoločnú komunikáciu v aplikácii Threema, tá je podľa Aleny Zsuzsovej neúplná a upravovaná. „Chýbajú z nej časti," skonštatovala. Zároveň označila posudok z dielne Filozofickej fakulty Univerzity Komenského , podľa ktorého komunikovali s Marianom Kočnerom v šifrách, za úplnú hlúposť.Alena Zsuzsová taktiež zdôraznila, že v roku 2018 bola zadržaná až deň po Andruskóovi a vykonávateľoch vraždy Kuciaka. „Mala som 24 hodín na to, aby som schovala telefóny, schovala peniaze, ušla alebo ovplyvňovala svedkov," vyhlásila s tým, že nič z tohto neurobila, lebo nemala dôvod. Následne odmietla odpovedať na otázky prokuratúry a právnych zástupcov poškodených.