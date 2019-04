Prokuratúra obžalovala údajnú príslušníčku Islamského štátu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 24. apríla (TASR) - Nemecká prokuratúra oznámila, že vzniesla obžalobu voči 21-ročnej žene, ktorá je podozrivá z členstva v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) a zadržiavania troch jezídskych otrokýň v Sýrii. Informovala o tom agentúra AP.Žena s nemecko-alžírskym občianstvom, identifikovaná ako Sarah O., v roku 2003 vycestovala do Sýrie, pripojila sa k IS a vydala sa za Nemca, ktorý bol tiež naverbovaný touto extrémistickou organizáciou.Obaja údajne absolvovali výcvik v zaobchádzaní so strelnými zbraňami a vykonávali pre Islamský štát. Takisto prinútili jedno jezídske dievča a dve ženy, aby vykonávali práce v ich domácnosti a konvertovali na islam.Prokuratúra podľa AP obžalovala aj ženinho svokra a svokru, 51-ročného Ahmeda S. a 48-ročnú Perihan S., ktorí mali svojmu synovi pomáhať pri zaisťovaní vybavenia pre Islamský štát.Sarah O. zatkli v septembri minulého roka po jej návrate do Nemecka.