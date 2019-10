Prokuratúra podala obžalobu na Mariana K. v kauze Gatex

Na archívnej snímke Marian K. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 7. októbra (TASR) - Marian K. bol obžalovaný v kauze spoločnosti Gatex pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku. Svojím konaním mal spoločnosti spôsobiť škodu vyššiu ako pol milióna eur. Upozornil na to portál noviny.sk, pre TASR to potvrdil prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava Matej Izakovič.V kauze pochádzajúcej z roku 2006 mal Marian K. podľa prokuratúry spôsobiť spoločnosti Gatex škodu vo výške približne 531.000 eur, čím sa mal dopustiť obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Hrozí mu trest odňatia slobody od desať do 15 rokov.O prípade informovala minulý rok organizácia Zastavme korupciu. V novembri roku 2006 si mal Marian K. zobrať úver 25 miliónov slovenských korún na kúpu nehnuteľnosti v Kučišdorfskej doline pri Pezinku. Zo sumy mal previesť vtedajších 16 miliónov korún (dnes približne 531.000 eur) na účet predávajúceho Adolfa Gyuríka. Ten však ešte nemal vypracovanú kúpnu zmluvu. Marian K. reagoval s tým, že mu má teda sumu poslať späť a znova sa celý proces zrealizuje po podpise. Peniaze poslal Gyurík späť v dvoch častiach, avšak už na osobný účet Mariana K.Nasledujúci deň si mal obžalovaný vybrať z firemného účtu ďalších 4,5 milióna korún (približne 150.000 eur), čo odôvodnil ako jeho províziu za sprostredkovanie pôvodného úveru. Deň potom už za firmu Gatex zodpovedala nová majiteľka. Tá sa o celej sieti transakcií podľa neziskovej organizácie dozvedela, až keď uzatvorila spomínanú kúpnu zmluvu a peniaze nedostal ani predávajúci a neboli ani na firemnom účte.Marian K. je obžalovaný aj v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. Je taktiež obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.